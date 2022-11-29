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Сегодня, 13:28

В «Ахмате» подтвердили участие Садулаева в Матче звезд Кубка России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пресс-служба «Ахмата» подтвердила «СЭ» участие полузащитника грозненцев Лечи Садулаева в Матче звезд Кубка России.

«Лечи Садулаев приглашен участвовать в матче. Он будет на матче звезд и жеребьевке», — заявили в пресс-службе клуба.

В сезоне-2022/23 Садулаев забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 20 матчах за «Ахмат» во всех турнирах.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
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