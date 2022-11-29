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Сегодня, 13:07

Мостовой о Матче звезд Кубка России: «А кто там звезды-то? Только Промес»

Мостовой не оценил решение РФС провести Матч звезд Кубка России
Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение РФС провести Матч звезд Кубка России.

«Матч звезд Кубка России? Не знаю, честно сказать, как на это реагировать. И само слово «звезды» — а кто там звезды-то? Если о звездах говорить, то уже половины игроков там не должно быть. Промес только если — а остальные кто? Не знаю, куражатся...», — цитирует Мостового «Газета.ru».

Игра пройдет 3 декабря в формате 5 на 5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут. Помимо самого матча участники проведут соревнования на ловкость, скорость и силу.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/29/19148593.shtml?updated
Александр Мостовой
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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