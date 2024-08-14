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Булыкин: «Нравится стратегия «Локомотива», доверие к молодым игрокам»

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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу железнодорожников над «Оренбургом» (3:2) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Матч мне понравился, и особенно понравилось то, как проявили себя молодые футболисты, которые в этом сезоне стали часто попадать в основной состав. Было приятно видеть гол Ракова и победу «Локомотива». Вообще, мне нравится стратегия «Локомотива», доверие к молодым игрокам. Уже через короткое время мы видим футболистов, которые показывают хороший футбол, и за это нужно отдать должное руководству клуба и тренерскому штабу, которые доверяют молодым игрокам и раскрывают их», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы B.

(Денис Сафронов)

Дмитрий Булыкин
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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