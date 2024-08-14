Игнатьев объяснил результативность «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев объяснил высокую результативность команды на старте сезона.

«Локомотив», как правило, всем забивает. У него это поставлено на серьезный уровень. Сложнее «железнодорожникам» обороняться. А в атаке есть игроки, которые создают много моментов, есть хорошие скорости", — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» 13 августа обыграл «Оренбург» (3:2) во втором туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.