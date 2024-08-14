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Сегодня, 14:40

Игнатьев объяснил результативность «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев объяснил высокую результативность команды на старте сезона.

«Локомотив», как правило, всем забивает. У него это поставлено на серьезный уровень. Сложнее «железнодорожникам» обороняться. А в атаке есть игроки, которые создают много моментов, есть хорошие скорости", — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» 13 августа обыграл «Оренбург» (3:2) во втором туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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