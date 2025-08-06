Футбол
6 августа, 19:58

Broke Boys одержали волевую победу над «Орлом» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Медийная команда Broke Boys обыграла «Орел» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.

Победу клубу медиалиги принесли голы Максима Майровича, Дениса Анисимова и Ильи Мазурова. По ходу встречи хозяева уступали со счетом 1:2, но сумели отыграться и вырвать победу.

У гостей отличились Артем Лукша и Гоча Гогричиани.

Broke Boys вышли во второй раунд пути регионов FONBET Кубка России, где сыграют с курским «Авангардом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
06 августа, 18:00. Знамя Труда (Орехово-Зуево)
Broke Boys
3:2
Орел

В параллельном матче «Череповец» разгромил СШ «Ленинградец» — 3:0. Далее команда сыграет со «Звездой» из Санкт-Петербурга.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
06 августа, 18:00. Рощино Арена (Рощино)
СШ Ленинградец
0:3
Череповец

