Broke Boys одержали волевую победу над «Орлом» в Кубке России

Медийная команда Broke Boys обыграла «Орел» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.

Победу клубу медиалиги принесли голы Максима Майровича, Дениса Анисимова и Ильи Мазурова. По ходу встречи хозяева уступали со счетом 1:2, но сумели отыграться и вырвать победу.

У гостей отличились Артем Лукша и Гоча Гогричиани.

Broke Boys вышли во второй раунд пути регионов FONBET Кубка России, где сыграют с курским «Авангардом».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 18:00. Знамя Труда (Орехово-Зуево)

В параллельном матче «Череповец» разгромил СШ «Ленинградец» — 3:0. Далее команда сыграет со «Звездой» из Санкт-Петербурга.