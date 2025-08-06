ПСК реализовал курьезный пенальти в серии с «Дружбой» — мяч подлетел после удара в перекладину и опустился в ворота (видео)

В матче между ПСК и «Дружбой» в первом раунде пути регионов FONBET Кубка России случился курьезный эпизод в послематчевой серии пенальти.

Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались игроки ПСК.

Один из забитых пенальти в серии получился курьезным — после удара мяч попал в перекладину, подлетел вверх, а после опустился и залетел в ворота «Дружбы».