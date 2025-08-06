В «Торпедо-Владимир» объяснили исключение голкипера команды после интервью: «То, что он сказал, неприемлемо»

Главный тренер «Торпедо-Владимир» Аслан Засеев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб расстался с голкипером команды Богданом Марковым после интервью.

«Причина отчасти из-за интервью. У этого решения комплекс причин. Во-первых, ему тренер объяснил, почему он переведен во вторую команду. Во-вторых, если мы даем интервью публично и на камеру, мы должны обсудить этот вопрос с руководством. Только тогда давать интервью. Мы уважаем соперника. Мы считаем, что то, что он сказал, неприемлемо. Он вообще-то третий вратарь... Кого он обыграет?» — сказал Засеев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Маркова отчислили из клуба за интервью, которое не было согласовано с клубом, перед матчем против 2DROTS в пути регионов FONBET Кубка России.