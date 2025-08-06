Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

6 августа, 20:13

В «Торпедо-Владимир» объяснили исключение голкипера команды после интервью: «То, что он сказал, неприемлемо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо-Владимир» Аслан Засеев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб расстался с голкипером команды Богданом Марковым после интервью.

«Причина отчасти из-за интервью. У этого решения комплекс причин. Во-первых, ему тренер объяснил, почему он переведен во вторую команду. Во-вторых, если мы даем интервью публично и на камеру, мы должны обсудить этот вопрос с руководством. Только тогда давать интервью. Мы уважаем соперника. Мы считаем, что то, что он сказал, неприемлемо. Он вообще-то третий вратарь... Кого он обыграет?» — сказал Засеев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Маркова отчислили из клуба за интервью, которое не было согласовано с клубом, перед матчем против 2DROTS в пути регионов FONBET Кубка России.

Богдан Марков.Вратаря «Торпедо-Владимир» отчислили за интервью о 2DROTS перед кубковым матчем. Что такого он сказал?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Торпедо (Владимир)
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Илья858

    Интересный тренер у владимирского Торпедо - Аслан Засеев. Оскорбился тем, что его третий вратарь заявил, что Торпедо сильнее соперника.

    18.08.2025

  • Vlafy

    Невозможно оскорбить этот отстой.

    06.08.2025

  • По мечу

    Медиалигу нельзя оскорблядь!

    06.08.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Сва?бода слова

    06.08.2025

  • fell62

    газон засеян)))

    06.08.2025

  • Zohr Vad

    Уважуха! Всё под контролем!!! Кто платит, тот и музыку....ферштейн!!!

    06.08.2025

    • Broke Boys одержали волевую победу над «Орлом» в Кубке России

    Смолов намекнул, что сыграет за Broke Boys в Кубке России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости