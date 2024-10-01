Представитель Койта о первом голевом действии за ЦСКА: «Это поможет ему еще быстрее выйти на пик формы!»

Мамаду Койта, представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта, в комментарии для «СЭ» высказался о первом результативном действии футболиста за клуб.

24-летний малиец отдал голевую передачу в матче 5-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0).

«Очень рад, что Секу отличился первым результативным действием за ЦСКА. Это поможет ему еще быстрее выйти на пик формы! Он очень хочет забить первый мяч за ЦСКА. Сегодня Секу провел хороший матч. А самое главное, что ему доверяет главный тренер», — сказал Койта «СЭ».

Секу Койта перешел в ЦСКА этим летом в статусе свободного агента. В этом сезоне он провел 14 матчей.