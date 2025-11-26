Болельщики ЦСКА поддержали борющегося с раком Алдонина

Болельщики ЦСКА выразили поддержку бывшему полузащитнику Евгению Алдонину, который борется с раком.

В ответном матче с махачкалинским «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России фанаты вывесили баннер: «Женя Алдонин, мы с тобой!».

22 ноября стало известно, что у 45-летнего Алдонина выявили рак желудка, футболист перенес операцию в Германии.

Алдонин явлется двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, за который он играл с 2004 по 2013 год.