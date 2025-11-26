Краснодарец Кривцов на ровном месте заработал дисквалификацию в Кубке

На 4-й минуте ответного четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Краснодар» — «Оренбург» Никита Кривцов при праздновании гола надел маску и на ровном месте заработал предупреждение. Судья Ранэль Зияков поступил в полном соответствии с правилами, в которых говорится, что «игрок должен быть предупрежден, если он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом».

Желтая карточка стала для Кривцова второй в четвертьфинале. Если верить протоколу на сайте РФС, первую он получил на 90+4-й минуте встречи в Оренбурге (3:1) за неспортивное поведение. Таким образом, краснодарец заработал дисквалификацию и пропустит следующую кубковую игру.

Фото Скриншот трансляции, «СЭ»

В Кубке России к автоматической дисквалификации ведут каждые два предупреждения, полученные футболистом или официальным лицом в разных матчах. Перед стартом четвертьфинала все желтые карточки, заработанные на предыдущих этапах, были аннулированы.