«Локомотив» и «Спартак» сыграют в Кубке России 26 ноября

«Локомотив» на своем поле примет «Спартак» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. Следить за ключевыми событиями московского дерби «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче красно-белые победили железнодорожников со счетом 3:1.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)

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