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26 ноября 2025, 18:30

«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в Кубке России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Батраков (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле примет «Спартак» в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 26 ноября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. Следить за ключевыми событиями московского дерби «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка 26&nbsp;ноября 2025 года.«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игру покажут в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В первом матче красно-белые победили железнодорожников со счетом 3:1.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:3
Спартак

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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