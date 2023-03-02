Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:54

Бейл верит, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал прошедший матч FONBET Кубка России против «Динамо» и поделился мнением о возможности выиграть турнир.

«Это была тяжелая игра, но мы прошли дальше по итогу двух матчей, так что довольны результатом. Мы давали сопернику не очень много шансов, поэтому оценю нашу игру в гостевом матче на 6,5 баллов. Безусловно, я верю, что «Крылья Советов» могут выиграть Кубок России в этом сезоне. Дома мы уже обыграли «Зенит», «Спартак» и «Динамо» — думаю, это многое доказывает», — приводит слова Бейла «РБ Спорт».

Гленн Бейл перешел в «Крылья Советов» летом 2021 года из голландского «Эммена». В декабре 2022 года нидерландский защитник продлил свой контракт с «Крыльями» до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне Бейл провел 22 матча за самарский клуб во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glenn-bejl-veryu-chto-kry-l-ya-sovetov-mogut-vy-igrat-kubok-rossii/
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Коламбусом»
Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку передать сведения разведке Украины
Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о потере более чем роты за сутки в Артемовске
Репортер The Times побывал в бункере Зеленского и рассказал об обстановке внутри
Генерал Фазлетдинов: Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Ломаев — о праздновании голов Писарского: «Пижонство? Что-то вроде того, но это прикольно»
«Спартак» — «Локомотив»: в решении ЭСК, признавшей ошибку судьи, допущена ошибка
В РФС признали ошибочным решение судьи Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива»
Прохин рассказал о желании выиграть Кубок России
FONBET Кубок России: прямая трансляция жеребьевки полуфинала Пути РПЛ и вторых четвертьфиналов Пути регионов
Гранат: «Для меня проход «Крыльев» в следующий раунд Кубка России после противостояния с «Динамо» не сенсация»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Локомотив»: в решении ЭСК, признавшей ошибку судьи, допущена ошибка
Новости
RSS RSS
Все новости