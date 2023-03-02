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Сегодня, 13:30

Даса — о возможном попадании на «Зенит» в Кубке России: «Не думаем о реванше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном попадании на «Зенит» в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Если нам попадется «Зенит» в Кубке, это не будет шансом отомстить за домашнее поражение от них в первом круге РПЛ. Нам просто нужно играть в следующей стадии и думать о проходе дальше по сетке. Мы не думаем о том, чтобы кому-то отомстить, взять реванш. Концентрируемся только на себе и на своей игре», — сказал Даса «СЭ».

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в Пути РПЛ и регионов в FONBET Кубке России. Начало — в 14.25 мск.

Эли Даса
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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