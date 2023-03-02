«Спартак» — «Локомотив»: в решении ЭСК, признавшей ошибку судьи, допущена ошибка

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) определила, что арбитр кубкового матча «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов в одном из трех оспоренных железнодорожниками эпизодов допустил ошибку. Он неправильно засчитал взятие ворот «Локомотива» на 56-й минуте.

Но тот ли эпизод оценила ЭСК, о тех ли воротах идет речь? Вот что написано в вердикте комиссии, опубликованном в Telegram-канале РФС и на сайте Союза:

«По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также, комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности».

О каком же моменте это написано? Единоборство Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна шло под первым ассистентом, а не под вторым. У правых ворот, если смотреть со скамеек запасных и из технических зон команд.

Так кто не прав — первый ассистент или второй, Игорь Демешко или Дмитрий Чельцов?