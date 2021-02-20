Титов сделал прогноз на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак»
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов дал свой прогноз на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак». Игра состоится сегодня в 19.30 в Москве.
— Статистика говорит, что динамовцы уже десять лет не могут обыграть «Спартак» у себя дома, и то, что за последние 12 матчей они победили красно-белых всего один раз. Еще один факт: в последних шести встречах не забивали более трех мячей. Поэтому моя ставка такова: два события — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов, — сказал Титов.
Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 1.93, причем с приятным бонусом — получите до 10000 рублей на первый депозит.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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