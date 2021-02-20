Экс-футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов дал свой прогноз на матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак». Игра состоится сегодня в 19.30 в Москве.

— Статистика говорит, что динамовцы уже десять лет не могут обыграть «Спартак» у себя дома, и то, что за последние 12 матчей они победили красно-белых всего один раз. Еще один факт: в последних шести встречах не забивали более трех мячей. Поэтому моя ставка такова: два события — «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 голов, — сказал Титов.

Поставить на такой исход в БЕТСИТИ можно с коэффициентом 1.93, причем с приятным бонусом — получите до 10000 рублей на первый депозит.