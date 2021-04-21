Бабаев о поражении ЦСКА в Кубке: «Считаю, что счет не совсем по игре»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение армейцев от «Локомотива» (0:3) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Сложно сказать, почему не получилось. Играли достаточно неплохо, создавали моменты, хромала реализация, можно сетовать на невезение. Считаю, что счет не совсем по игре, ребята старались, подводило невезение, индивидуальные ошибки.

Мы не совсем заслужили такое поражение. Надо держат удар, поздравляем «Локомотив» с выходом в финал, а сами будем стараться исправить ситуацию в оставшихся матчах", — отметил «СЭ» Бабаев.

(Севастиан Терлецкий)