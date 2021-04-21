Николич в шаге от рекорда Семина
«Локомотив», пройдя ЦСКА в полуфинале, одержал свою 10-ю победу подряд во всех турнирах (семь — в РПЛ, три — в БЕТСИТИ Кубке России).
Лишь однажды в российской истории у железнодорожников случилась более продолжительная серия побед — в 1995 году под руководством Юрия Семина «Локо» выиграл 11 матчей кряду, в том числе, у «Баварии» в Кубке УЕФА (1:0).
(Денис Аль-Юсифи)
Самые длинные победные серии в российской истории «Локо» во всех турнирах
|
Период
|
Тренер
|
Победы
|
Мячи
|
22.07.1995-21.09.1995
|
Юрий Семин
|
11
|
25-6
|
12.08.1999-30.09.1999
|
Юрий Семин
|
10
|
32-7
|
21.02.2021-н.в.
|
Марко Николич
|
10
|
26-3
|
26.04.1999-23.06.1999
|
Юрий Семин
|
9
|
26-7
|
19.11.2017-22.02.2018
|
Юрий Семин
|
8
|
15-5
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