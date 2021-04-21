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Николич в шаге от рекорда Семина

22:15
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«Локомотив», пройдя ЦСКА в полуфинале, одержал свою 10-ю победу подряд во всех турнирах (семь — в РПЛ, три — в БЕТСИТИ Кубке России).

Лишь однажды в российской истории у железнодорожников случилась более продолжительная серия побед — в 1995 году под руководством Юрия Семина «Локо» выиграл 11 матчей кряду, в том числе, у «Баварии» в Кубке УЕФА (1:0).

(Денис Аль-Юсифи)

Самые длинные победные серии в российской истории «Локо» во всех турнирах

Период

Тренер

Победы

Мячи

22.07.1995-21.09.1995

Юрий Семин

11

25-6

12.08.1999-30.09.1999

Юрий Семин

10

32-7

21.02.2021-н.в.

Марко Николич

10

26-3

26.04.1999-23.06.1999

Юрий Семин

9

26-7

19.11.2017-22.02.2018

Юрий Семин

8

15-5

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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