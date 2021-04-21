Николич в шаге от рекорда Семина

«Локомотив», пройдя ЦСКА в полуфинале, одержал свою 10-ю победу подряд во всех турнирах (семь — в РПЛ, три — в БЕТСИТИ Кубке России).

Лишь однажды в российской истории у железнодорожников случилась более продолжительная серия побед — в 1995 году под руководством Юрия Семина «Локо» выиграл 11 матчей кряду, в том числе, у «Баварии» в Кубке УЕФА (1:0).

(Денис Аль-Юсифи)

Самые длинные победные серии в российской истории «Локо» во всех турнирах