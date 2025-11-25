«Балтика» выбила «Торпедо» из Кубка России

«Балтика» на выезде одержала победу над «Торпедо» в матче первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Игра проходила на «Арене Химки».

Гости забили в каждом из таймов. На 19-й минуте счет в матче открыл Андрей Мендель. На 72-й минуте преимущество калининградцев удвоил Чинонсо Оффор.

«Балтика» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов. Ее следующим соперником станет проигравшая команда в паре «Динамо» Москва — «Зенит» (первый матч — 3:1). «Торпедо» покинуло турнир.