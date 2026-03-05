«Арсенал» — «Локомотив»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.30 мск
«Арсенал» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 5 марта
«Арсенал» и «Локомотив» сыграют в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 5 марта. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Арсенал» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
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