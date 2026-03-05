Акинфеев — о победе над «Краснодаром»: «Хотелось бы больше голов забить перед ответным матчем»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу красно-синих над «Краснодаром» (3:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча проходила 4 марта в Москве. Голы в составе победителей забили Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (68-я) и Матеус Алвес (90+3-я). У «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (22-я).

«Кубковая победа с хорошим результатом. Конечно, хотелось бы больше голов забить перед ответным матчем. Но думаю, что болельщики радостные, я тоже радостный!» — отметил Акинфеев в своем Telegram-канале.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта.

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