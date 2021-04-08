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«Арсенал» — ЦСКА: Луценко получил красную карточку

20:47
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Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко был удален в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

На 55-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за удар Карпова локтем. Луценко забил единственный на данный момент мяч своей команды в этой игре.

Счет в матче равный — 1:1.

Арсенал Т — ЦСКА

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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