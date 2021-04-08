Форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко был удален в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА.

На 55-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за удар Карпова локтем. Луценко забил единственный на данный момент мяч своей команды в этой игре.

Счет в матче равный — 1:1.