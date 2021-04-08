Тарханов считает, что «Крылья» могут побороться за победу в Кубке
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в беседе с «СЭ» прокомментировал победу самарцев над «Динамо» (2:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России по футболу.
«Хорошие, молодые ребята, многие футболисты из «Чертаново» пришли. Очень перспективная команда. Выделяется Зиньковский и Сергеев как бомбардир. Грамотно играют. Сумасшедшая команда. «Динамо» идет вверху таблицы, поэтому «Крылья» могут любому коллективу создать проблемы. Даже с «Локомотивом» могут побороться. Не исключаю их победы в Кубке», — уверен Тарханов.
Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля. Кроме «Крыльев» в полуфинале сыграют «Локомотив», «Ахмат» и ЦСКА.
(Константин Колмаков)
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