Тарханов считает, что «Крылья» могут побороться за победу в Кубке

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов в беседе с «СЭ» прокомментировал победу самарцев над «Динамо» (2:0) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

«Хорошие, молодые ребята, многие футболисты из «Чертаново» пришли. Очень перспективная команда. Выделяется Зиньковский и Сергеев как бомбардир. Грамотно играют. Сумасшедшая команда. «Динамо» идет вверху таблицы, поэтому «Крылья» могут любому коллективу создать проблемы. Даже с «Локомотивом» могут побороться. Не исключаю их победы в Кубке», — уверен Тарханов.

Жеребьевка 1/2 финала состоится 9 апреля. Кроме «Крыльев» в полуфинале сыграют «Локомотив», «Ахмат» и ЦСКА.

(Константин Колмаков)