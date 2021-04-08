ЦСКА обыграл «Арсенал» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

В матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА на выезде победил тульский «Арсенал» (2:1).

На 33-й минуте счет в матче открыл Евгений Луценко. Вадим Карпов на 48-й минуте сравнял результат.

Хозяева на 55-й минуте остались в меньшинстве — Луценко получил красную карточку. Победный мяч на 86-й минуте провел Мариу Фернандес.

Жеребьевка полуфинала состоится 9 апреля.

БЕТСИТИ Кубок России

1/4 финала

«Арсенал» (Тула) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:0)

Голы: Луценко, 33 (1:0). Карпов, 48 (1:1). Мариу Фернандес, 86 (1:2).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Довбня (Бурлак, 59), Григалава (Пантелеев, 90+1), Хлусевич, Панченко (Э.Кангва, 60), Костадинов, Коновалов, Ткачев (К.Кангва, 70), Ломовицкий, Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников (Тикнизян, 60), Сигурдссон (Рондон, 60), Обляков (Дзагоев, 70), Влашич, Марадишвили (Ахметов, 87), Эджуке, Чалов (Шкурин, 88).

Предупреждения: Луценко, 21. Щенников, 23. Панченко, 47. Ломовицкий, 71. Тикнизян, 90+5.

Удаление: Луценко, 55 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Милюченко (Санкт-Петербург).

ВАР: Кукуян (Сочи). Воронцов (Ярославль).

8 апреля. Тула. Стадион «Арсенал».