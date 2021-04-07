«Сочи» — «Локо» и другие матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России: расписание и результаты
20:30
В четвертьфинале южане принимают железнодорожников, а ЦСКА гостит в Туле.
7 апреля, среда
7 апреля. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
ВАР: К.Левников (Санкт-Петербург).
7 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00
(Матч Премьер).
Судья: Кукуляк (Калуга).
ВАР: Шадыханов (Москва).
8 апреля, четверг
8 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена». 17.30 (Матч ТВ).
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
ВАР: Турбин (Дмитров).
8 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч ТВ)
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
ВАР: Кукуян (Сочи).
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры
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