В четвертьфинале южане принимают железнодорожников, а ЦСКА гостит в Туле.

7 апреля, среда

Сочи — Локомотив

7 апреля. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

ВАР: К.Левников (Санкт-Петербург).

Ахмат — Уфа

7 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00

(Матч Премьер).

Судья: Кукуляк (Калуга).

ВАР: Шадыханов (Москва).

8 апреля, четверг

Крылья Советов — Динамо

8 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена». 17.30 (Матч ТВ).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

ВАР: Турбин (Дмитров).

Арсенал — ЦСКА

8 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч ТВ)

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

ВАР: Кукуян (Сочи).