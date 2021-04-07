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«Сочи» — «Локо» и другие матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России: расписание и результаты

20:30
«Локо» vs «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локо» vs «Сочи». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В четвертьфинале южане принимают железнодорожников, а ЦСКА гостит в Туле.

7 апреля, среда

Сочи — Локомотив

7 апреля. Сочи. Стадион «Фишт». 19.00 (Матч ТВ).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

ВАР: К.Левников (Санкт-Петербург).

Сочи — Локомотив

Ахмат — Уфа

7 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00

(Матч Премьер).

Судья: Кукуляк (Калуга).

ВАР: Шадыханов (Москва).

Ахмат — Уфа

8 апреля, четверг

Крылья Советов — Динамо

8 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена». 17.30 (Матч ТВ).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

ВАР: Турбин (Дмитров).

Крылья Советов — Динамо

Арсенал — ЦСКА

8 апреля. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч ТВ)

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

ВАР: Кукуян (Сочи).

Арсенал Т — ЦСКА

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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