Кавазашвили: «Меня немного удивили легионеры. Они не показали достойную «Спартака» игру»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил результаты матча 1/4 финала FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«Бесспорно, большое количество россиян в составах обеих команд — это последствие санкций. Санкции повлияли на комплектование команд. Первый тайм полностью был за «Спартаком». Прекрасный контроль мяча, умение выходить из обороны в атаку. Во втором тайме очень оживился «Локомотив», они начали играть в более агрессивную, более смелую игру. И игра изменилась уже в их пользу. Слава богу, что «Спартаку» повезло, они не пропустили гол и выиграли этот матч. Меня немного удивили все легионеры, которые вышли кроме Тавареш. Они не показали достойную «Спартака» игру.

Дзюбу и Смольникова я бы хотел похвалить. Желание играть у них огромное, они выдержали два тайма. Несмотря на то, что Артема плотно держали, не давая ему развернуться, во втором тайме он все же смог угрожать воротам соперника. Нам просто повезло, что его удар попал в штангу, а потом вратарю в руки. В целом, если бы меня спросили как специалиста, каким должен быть справедливый результат, я бы сказал — ничья. Но так как «Спартак» — моя команда, я рад результату», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.