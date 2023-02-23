Франко Камоцци: «Я всегда был уверен в уровне Пруцева, у него большое будущее»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал гол полузащитника красно-белых Данила Пруцева в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Рад, что Данил забил гол в кубковом матче, поздравляю его и команду. Я всегда был уверен в уровне Пруцева и в том, что он будет полезен «Спартаку». Это действительно талантливый футболист, у него большое будущее. Сейчас Пруцеву нужно еще усерднее работать, тогда все обязательно получится», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Ответная игра между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

В текущем сезоне 22-летний Пруцев провел 21 матч за красно-белых, забил два гола и сделал 3 результативные передачи.