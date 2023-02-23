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Сегодня, 16:35

ЦСКА — «Краснодар»: Чалов и Кордоба выйдут в стартовом составе, Алонсо, Кади и Мозес дебютируют за «быков»

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы ЦСКА и «Краснодара» на 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Мендес, Набабкин, Обляков, Кучаев, Медина, Гайич, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Зделар, Арбузов, Носков, Лукин, Щенников, Глебов, Кисляк, Мухин, Ермаков, Ушаков, Заболотный.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Кади, Ионов, Мозес, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Литвинов, Петров, Ахметов, Черников, Баньяц, Батчи, Жилкин, Олусегун, Кокшаров.

Матч пройдет в Москве и начнется в 17:30 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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