КДК РФС рассмотрит инцидент с попаданием бутылки в голову Угальде после матча «Зенит» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с попаданием бутылки в нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, сообщает «Чемпионат».

Момент произошел после окончания матча против «Зенита» (0:0, пенальти 7:6) в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Комиссар РФС в своем рапорте зафиксировал попадание в голову Угальде пластиковой бутылки, брошенной с трибуны. Игра проходила 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.