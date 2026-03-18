В махачкалинском «Динамо» считают назначенный пенальти в матче с «Зенитом» спорным
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о назначенном пенальти в ворота команды в матче против «Зенита» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
— Вы видели эпизод с пенальти?
— Да, видел.
— Вы считаете, что это пенальти?
— Считаю, что эпизод спорный. А вы?
— И я считаю, что пенальти спорный.
Пенальти на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.
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12 сен 15:20
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