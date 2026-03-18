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В махачкалинском «Динамо» считают назначенный пенальти в матче с «Зенитом» спорным

Дарик Агаларов
корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о назначенном пенальти в ворота команды в матче против «Зенита» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Вы видели эпизод с пенальти?

— Да, видел.

— Вы считаете, что это пенальти?

— Считаю, что эпизод спорный. А вы?

— И я считаю, что пенальти спорный.

Пенальти на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Джон Дуран после гола в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; Мх (1:0) 18&nbsp;марта.«Зенит» прошел дальше в Кубке. Все решил очередной спорный пенальти — его реализовал Дуран

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов
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