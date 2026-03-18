В махачкалинском «Динамо» считают назначенный пенальти в матче с «Зенитом» спорным

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о назначенном пенальти в ворота команды в матче против «Зенита» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Вы видели эпизод с пенальти?

— Да, видел.

— Вы считаете, что это пенальти?

— Считаю, что эпизод спорный. А вы?

— И я считаю, что пенальти спорный.

Пенальти на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.