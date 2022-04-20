Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнял счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» — 1:1.

На 71-й минуте 28-летний бразилец успешно сыграл на добивании.

Дуглас Сантос забил свой первый гол в сезоне-2021/22.

В случае если в матче «Алания» — «Зенит» в основное время будет зафиксирована ничья, команды определят победителя в серии пенальти. Согласно регламенту Кубка России, дополнительное время не проводится.