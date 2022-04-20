Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:35

«Алания» — «Зенит»: Дуглас Сантос сравнял счет

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнял счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос сравнял счет в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» — 1:1.

На 71-й минуте 28-летний бразилец успешно сыграл на добивании.

Дуглас Сантос забил свой первый гол в сезоне-2021/22.

В случае если в матче «Алания» — «Зенит» в основное время будет зафиксирована ничья, команды определят победителя в серии пенальти. Согласно регламенту Кубка России, дополнительное время не проводится.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 17:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:2
Зенит

Дуглас Сантос
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если подтягиваться по 20 раз каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
Вратарь «Алании» Солдатенко реализовал пенальти в матче с «Зенитом»
Ваноли рассказал о выборе состава «Спартака» на матч против ЦСКА
«Алания» сравняла счет в матче с «Зенитом» со штрафного в добавленное время и перевела игру в серию пенальти
Иван Сергеев вывел «Зенит» вперед в матче с «Аланией» за 10 минут до конца второго тайма
ЦСКА — «Спартак»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России
Промес не сыграет в матче против ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Спартак»: смотреть прямую трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

Иван Сергеев вывел «Зенит» вперед в матче с «Аланией» за 10 минут до конца второго тайма
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости