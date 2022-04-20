В среду, 20 апреля, ЦСКА примет «Спартак» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры ЦСКА — «Спартак». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru.

В текущем розыгрыше Кубка ЦСКА одержал три победы, обыграв «Зенит-Ижевск» (4:0), липецкий «Металлург» (2:0) и «Сочи» (2:1). «Спартак» начал выступление с 1/8 финала, где разгромил «Кубань» со счетом 6:1.

В чемпионате России занимает 3-е место, набрав 44 очка. «Спартак» располагается на 10-й позиции — 31 очко.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Кубка можно посмотреть здесь.