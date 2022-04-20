Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (2:2, 5:6 по пенальти).

«Кубок — это всегда сюрпризы. Вы посмотрите, сколько команд уже вылетело! «Енисей» сделал нам сюрприз — прошел «Локомотив», затем «Рубин». Так же, как и «Алания». Этим и интересен Кубок России. Может ли «Алания» пройти в финал? В Кубке возможно все», — сказал Семин «СЭ».

«Алания» стала третьим полуфиналистом БЕТСИТИ Кубка России — до нее в эту стадию пробились московское «Динамо» и «Енисей». Последний, четвертый полуфиналист определится по итогам дерби ЦСКА — «Спартак», которое состоится сегодня, 20 апреля (начало — в 19.30 мск).

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).