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Ахметов высказался о соперниках ЦСКА по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России

18:35
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Жеребьевка достаточно интересная. Скажу одно: надо обыгрывать «Металлург» и «Зенит» и выходить дальше.

Есть ли в этих командах друзья? Наверняка есть пацаны, с которыми пересекался раньше. Но близких друзей, с которыми общался бы постоянно, нет. Доводилось ли играть в этих городах? В Липецке нет. В Ижевск приезжал с Академией имени Коноплева на турниры Поволжья, играл с местной командой», — цитирует Ахметова официальный сайт клуба.

По итогам жеребьевки ЦСКА попал в одну группу с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/ilzat-akhmetov-v-izhevske-uzhe-dovodilos-igrat-v-lipetske-net/

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Александр Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры