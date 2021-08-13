Ахметов высказался о соперниках ЦСКА по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Жеребьевка достаточно интересная. Скажу одно: надо обыгрывать «Металлург» и «Зенит» и выходить дальше.

Есть ли в этих командах друзья? Наверняка есть пацаны, с которыми пересекался раньше. Но близких друзей, с которыми общался бы постоянно, нет. Доводилось ли играть в этих городах? В Липецке нет. В Ижевск приезжал с Академией имени Коноплева на турниры Поволжья, играл с местной командой», — цитирует Ахметова официальный сайт клуба.

По итогам жеребьевки ЦСКА попал в одну группу с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».