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Алексей Березуцкий оценил соперников ЦСКА по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России

15:58
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Результатом жеребьевки нельзя быть довольным или недовольным, воспринимаем ее просто как факт. Понимали, что в любом случае нам предстоят две игры в гостях, вопрос был лишь в том, сложными будут ли выезды с точки зрения логистики. В этом плане жеребьевка сложилась для нас неплохо.

Пока детально о соперниках сказать ничего не могу, будем изучать их и готовиться. Можно называть нас фаворитами группы, но прошлый розыгрыш уже показал, что не все представители премьер-лиги легко прошли в 1/8 финала. Постараемся избежать ненужных ошибок и пройти дальше. К кубковым матчам отнесемся серьезно», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Березуцкого.

По итогам жеребьевки ЦСКА попал в одну группу с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».

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Иван Торопцев все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры