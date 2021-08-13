Алексей Березуцкий оценил соперников ЦСКА по элитному групповому раунду БЕТСИТИ Кубка России

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал итоги жеребьевки элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России.

«Результатом жеребьевки нельзя быть довольным или недовольным, воспринимаем ее просто как факт. Понимали, что в любом случае нам предстоят две игры в гостях, вопрос был лишь в том, сложными будут ли выезды с точки зрения логистики. В этом плане жеребьевка сложилась для нас неплохо.



Пока детально о соперниках сказать ничего не могу, будем изучать их и готовиться. Можно называть нас фаворитами группы, но прошлый розыгрыш уже показал, что не все представители премьер-лиги легко прошли в 1/8 финала. Постараемся избежать ненужных ошибок и пройти дальше. К кубковым матчам отнесемся серьезно», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Березуцкого.

По итогам жеребьевки ЦСКА попал в одну группу с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».