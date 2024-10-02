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Агент Васютина сообщил, что голкипер не сыграет против «Зенита» в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Александр Дубровин, представляющий интересы голкипера «Акрона» Александра Васютина, ответил на вопрос, сыграет ли его клиент против «Зенита» в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Скорее всего, нет. У него растяжение. По срокам восстановления — где-то в районе двух недель. Думаю, он бы очень хотел сыграть в Петербурге, против своих бывших партнеров. И еще активные фанаты «Зенита» завтра будут. Но, к сожалению, не сможет», — цитирует Дубровина «Спорт День за Днем».

«Зенит» на своем поле примет «Акрон» в среду, 2 октября. Начало — в 21.15 по московскому времени.

Источник: «Спорт День за Днем»
Александр Васютин
Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Зенит
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