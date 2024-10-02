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Салтыков: «Приятно, что «Локомотив» идет без поражений в Кубке России»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 5-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Эмоции от победы над «Оренбургом» только положительные. Приятно, что в Кубке идем без поражений. Конечно, жаль, что все-таки пропустили гол сегодня и не реализовали больше своих моментов. Будем дальше работать и совершенствоваться», — приводит Legalbet слова Салтыкова.

«Локомотив» возглавляет группу B с 15 очками в 5 матчах. В заключительном, шестом туре групповой стадии железнодорожники сыграют против «Ростова», встреча пройдет 23 октября.

Источник: Legalbet
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