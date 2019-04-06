Самюэль Жиго: "Поражение в дерби из-за моей ошибки. Если бы Селихов крикнул, то я успел бы отойти"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго считает, что он виноват в поражении в дерби (0:2).

– Как вы чувствуете себя сейчас? Много пропустили из-за травмы.

– Сейчас единственное, что я чувствую – огромное разочарование. Из-за того, что проиграли. Мы должны были побеждать в дерби.

– Какие причины поражения вы видите?

– Это была моя ошибка. Неправильная коммуникация с Селиховым – мы не поняли друг друга, и я помешал ему поймать мяч. Потом получил от него по голове. Думаю, если бы Селихов крикнул, что берет мяч, я бы успел отойти.

– "Спартак" мог побеждать сегодня?

– Мы слишком рано пропустили во втором тайме.

– Почему не смогли забить?

– Когда играешь против сильной команды, делаешь одну-две ошибки и все. Выиграть чемпионат "Спартаку" теперь будет сложно. Но надо сделать все, чтобы финишировать вторыми – в зоне лиги чемпионов. (Ярослав Сусов)

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