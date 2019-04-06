22:15 | Футбол — РПЛ — Спартак - ЦСКА

InStat: Глушаков – худший игрок московского дерби

6 апреля. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 0:2. Капитан красно-белых Денис Глушаков стал худшим игроком встречи по индексу компании InStat. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
6 апреля. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 0:2. Капитан красно-белых Денис Глушаков стал худшим игроком встречи по индексу компании InStat. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков – худший игрок матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) по индексу компании InStat. Индекс 31-летнего футболиста – 229 (у лучшего игрока встречи Мариу Фернандеса – 420).

Глушаков провел на поле 63 минуты. За это время он нанес один удар по воротам (в створ не попал), сделал 34 передачи (23 из них были точными – 68%) и выиграл 4 из 9 единоборств (44%).

В составе ЦСКА худшим игроком по индексу InStat стал Иван Обляков (235).

Индекс InStat – автоматический алгоритм, который учитывает вклад игрока в успех команды, значимость его действий, класс соперника, а также уровень чемпионата, в котором они выступают. Рейтинг создается автоматически – каждый параметр имеет коэффициент, который изменяется в зависимости от количества действий и событий в матче.

Спартак - ЦСКА

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