Газзаев и Быстров разобрали голы ЦСКА в ворота "Спартака". Досталось и Селихову, и Жиго

Знаменитый тренер, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев и бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и национальной команды Владимир Быстров после дерби "Спартак" – ЦСКА (0:2) прокомментировали голы красно-синих.

Форвард армейцев Арнор Сигурдссон отличился на 46-й и 55-й минутах. В первом случае голкипер Игорь Акинфеев перевел мяч в чужую штрафную, вратарь спартаковцев Александр Селихов столкнулся со своим же защитником Самюэлем Жиго, а исландец отправил мяч в сетку после двух попаданий партнеров в каркас ворот и паса Николы Влашича. Во второй раз Мариу Фернандес в концовке комбинации армейцев разобрался с Айртоном, а Сигурдссон пробил со срезкой от Жиго и Селихова в правый от себя угол.

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– В первом голе виноват полностью Селихов, – сказал Газзаев в эфире студии "Матч Премьер". – Мяч долго летел, при этом вратарь выбежал с опозданием.

– Смотрите, как долго лежал Жиго, пока гол не забили – возможно, хотел показать, что у него травма, – добавил Быстров. – Но я представляю, как бы ему досталось от вас на разборе, играй он в вашей команде.

– Да, – улыбнулся Газзаев. – Но в голе виноват в первую очередь Селихов, который ошибся и создал эту ситуацию.

Специалисты также обратили внимание на то, что Селихов получил в этом эпизоде травму руки и не без его вины красно-белые пропустили второй мяч. По их словам, вернувшийся в игру после лечения травмы крестообразных связок Жиго после хорошего первого тайма во втором выглядел заметно слабее – как и вся команда Олега Кононова.

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