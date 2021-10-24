Руй Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказался отвечать на вопрос об отставке после разгрома от «Зенита» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.
— Это крупнейшее поражение в истории чемпионатов России для «Спартака». Нет ли у вас мыслей подать в отставку?
— Я не стану это комментировать, — ответил Витория. — На такие вопросы отвечать не буду. Задавайте вопросы по игре. Бывают сложные моменты, но любой мужчина должен признать ошибки. Делать такого рода громкие заявления нельзя.
Поражение от «Зенита» стало самым крупным для «Спартака» за всю историю выступлений команды в РПЛ.
Витория возглавляет «Спартак» с конца мая 2021 года. Команда под руководством 51-летнего португальца занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю