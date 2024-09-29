Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Краснодара» над «Зенитом» (2:0).

— «Краснодар» играл лучше. Надо поздравить команду Мусаева, очень качественный футбол в исполнении хозяев. Они смотрелись предпочтительнее «Зенита», особенно в первом тайме.

Если говорить об игре питерцев, то основные претензии у меня к Венделу и Клаудиньо. Они не убедили, ничего впереди не придумали, не соорудили. Сыграли явно ниже своих возможностей. Особенно Вендел. Не знаю, что с ним происходит... Тот же Сперцян смотрелся сильнее этих двух бразильцев, ярче.

Южане выиграли большое количество единоборств, действовали с огромной мотивацией, настроем при своих трибунах. В итоге воспользовались ошибкой соперника. Караваев... Без комментариев. Пас отдает назад головой во время атаки соперника... Ну ты убедись, что никого сзади нет. Там же Кордоба набегает! Вячеслав, видимо, хотел сыграть классно, как это делают великие мастера, которые под давлением отдают точно в руки голкиперу. Но тут другая ситуация...

А во втором случае «быки» все здорово разыграли, Смолов отличился. Сначала остроумно мяч пропустил, потом подставил ногу. Все четко.

Мне кажется, Семак немного не угадал с составом и с заменами. Ну вот зачем выпускали Соболева? Он игрок для другой команды. В одном эпизоде, в простой ситуации упустил мяч за боковую... Никакой остроты от него, никакой пока пользы. Не знаю, что будет дальше. Но это уже Сергею Богданычу решать.

Максим Глушенков. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Педро выпустили только во втором тайме. Думаю, поздновато. Он мог принести больше пользы, появись на поле пораньше. Глушенков еще не набрал оптимальную форму. Все-таки несколько туров пропустил из-за травмы, на весь матч Максима не хватило. Но считаю, что вот как раз его правильно включили в стартовый состав. В дебюте встречи он пару раз сыграл очень прилично. Однако к 60-й минуте уже подустал, ноги не бежали.

Следовало ли удалять Тормену за фол на Лусиано? Судья ограничился желтой карточкой. Думаю, на его решение повлияло то, что аргентинец сразу поднялся и пошел. А если бы он лежал, долго корчился от боли, возможно, Тормену и удалили бы. По повтору сложилось впечатление, что краснодарец умышленно наступил на зенитовца. Но это только по повтору. В принципе, арбитр давал карточки по делу. Мантуан возмущался, но видно же, что он не успел сыграть в мяч и сбил соперника вблизи своей штрафной.

«Краснодар», пожалуй, наиграл на этот результат. С другой стороны, кто знает, как бы все закончилось, не ошибись так Караваев... И все-таки «быки» были агрессивнее, активнее. До перерыва явно превосходили гостей. В начале второго тайма подопечные Семака вроде бы и перехватили инициативу, но Вендел и Клаудиньо мало поработали на атаку. Мало!

Интересный чемпионат. «Локо» и «Краснодар» лидируют, «Зенит» отстает всего на очко. Все только начинается. Железнодорожники очень добротный матч провели против «Спартака». Полсостава красно-белых просто-напросто медленнее игроков «Локо». Проигрывали в скорости. Какие-то тяжеловесы, тихоходы. Тот же Бабич, я уж промолчу про Денисова. Не успевают. Станкович все еще находится в поиске. Вчера, мне кажется, он с составом не угадал. Имею в виду прежде всего линию атаки.