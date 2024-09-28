Чемпионы России слетают на третье место.

«Новая классика»

«Краснодару» — всего 16 лет, и «Зенит» примерно столько же считается одним из флагманов российского футбола. Вроде и не такой уж внушительный срок. Тем не менее, матчи этих команд уже превратились в «новую классику» РПЛ. За все время противостояния зрители их игр видели все: и голы через себя, и драматичные развязки, и празднование золота в раздевалке, и битву за трофей.

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И сейчас от встречи в Краснодаре следовало ожидать зрелища. Но с оговорками: стратегически обе команды устраивала и ничья. «Зенит» — потому что изнурительный выезд к одному из конкурентов. «Краснодар» — потому что в соперниках победитель шести последних чемпионатов. И вообще — ни те, ни другие в девяти первых турах никому не уступали. Поэтому были опасения, что предполагаемое шоу обернется шахматной партией.

Соболев — в запасе

Сергей Семак снова удивил выбором стартового состава. На скамейку запасных неожиданно сел Соболев: да, экс-спартаковец невнятно выглядит на старте петербургской карьеры, однако главный тренер до этого ему доверял место в основе. Теперь все изменилось.

На лавке начали матч и Эракович с Караваевым, а место номинального правого защитника неожиданно занял Мантуан, впечатливший тренерский штаб в матче с «Факелом». Педро тоже переместился в резерв, зато вернулся в основу Глушенков. Без мяча «Зенит» выстраивался по схеме 4-1-4-1 с Лусиано на острие и Кассьеррой в роли левого полузащитника. С мячом — иначе: колумбиец уходил ближе к аргентинцу, а Мантуан поднимался выше.

Спорный момент с Торменой

Возвращения Глушенкова ждали все болельщики «Зенита», и уже на 2-й минуте он ассистировал Гонду — аргентинец забил из офсайда. Следом Сперцян попал в штангу с острого угла, запустив волну атак на ворота Латышонка со стандартных положений.

Мурад Мусаев бросил в бой тоже стартовый состав, что громил «Акрон» в предыдущем туре. Но одно дело — матч с аутсайдером, другое — с гегемоном. «Краснодар» в последние годы регулярно уступает «Зениту», но сейчас черно-зеленые сыграли с позиции силы, и на этом нужно сделать акцент. Достаточно сказать, что в первые полчаса владение мячом хозяев составляло 60 процентов.

Но в этой яркой игре «Краснодара» нашлось место сомнительному поступку: еще в начале встречи Тормена наступил шипами в район паха Лусиано, за что получил лишь желтую карточку. Футболисты «Зенита» и болельщики в соцсетях были возмущены тем, что бразильца не удалили.

Бодрое начало второго тайма от гостей

Но красивых эпизодов в первом тайме было все же больше. На 24-й минуте Сперцян едва не реализовал штрафной, а на добивании Дуглас спас после удара Ленини. «Зенит» тоже мог забить до перерыва: например, Кассьерра в ответной атаке попал в штангу, нетипично для себя ударив из-за штрафной.

Кубанцы до перерыва выглядели лучше, но счет так и остался нулевым. А это означало, что нужно что-то менять. Семак, к примеру, разменял Мантуана на Караваева, потому что краснодарцы слишком уж опасно атаковали через фланг бразильца и посадили его на желтую карточку. А вот Мусаев с перестановками тянул.

«Зенит» взбодрился. На 51-й минуте в штрафную просочился Кассьерра — Агкацев выручил команду. Чуть позже Лусиано едва не выгрыз мяч у голкипера «Краснодара», а Клаудиньо плотно пробил издали.

Джон Кордоба, Матео Кассьерра и Вильмар Барриос. Фото ФК «Краснодар»

Экстаз Краснодара

Во втором тайме выровнялись и владение мячом, и число ударов по воротам, да и сама игра. И чем ближе к финальному свистку, тем меньше было моментов. И тем сильнее было напряжение.

В районе 70-й минуты соперники обменялись парой опасных моментов, а после этого в игре наступило затишье. Когда начало казаться, что ничья действительно стратегически устраивает обе стороны, «Краснодар» забил. Голевая атака «быков» не стала результатом командной работы, но и чуйки одного форварда вполне хватило для успеха. Кордоба верно почувствовал, что Караваев может скинуть мяч Латышонку, включился, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые. Вячеславу оставалось только хватать лицо руками — обычно надежный защитник на этот раз ошибся.

Стадион был в экстазе: «Краснодар» максимально приблизился к первой домашней победе над «Зенитом» с 2016 года. И он ее добился! В добавленное время петербуржцы раскрылись, надеясь спасти ничью, но упустили контратаку, которую замкнул Смолов.

2:0 — «Зенит» впервые в чемпионате проигрывает, а «Краснодар» остается единственной командой с нулем в графе «поражения». «Быки» возглавляют таблицу РПЛ, а команда Семака смещается на третье место. Бешеная интрига!

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В следующем туре «Краснодар» постарается развить успех — команда Мусаева дома сыграет с «Химками». На победу южан в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.37, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (20%), успех Подмосковного клуба — за 8.50 (7%).