Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:40

Трагедия Караваева — счастье Кордобы. «Краснодар» первым победил «Зенит» и взлетел на вершину

«Краснодар» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян, Нуралы Алип и Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»
Джон Кордоба, Матео Кассьерра и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Краснодар»
1/2
Чемпионы России слетают на третье место.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:0
Зенит

«Новая классика»

«Краснодару» — всего 16 лет, и «Зенит» примерно столько же считается одним из флагманов российского футбола. Вроде и не такой уж внушительный срок. Тем не менее, матчи этих команд уже превратились в «новую классику» РПЛ. За все время противостояния зрители их игр видели все: и голы через себя, и драматичные развязки, и празднование золота в раздевалке, и битву за трофей.

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

И сейчас от встречи в Краснодаре следовало ожидать зрелища. Но с оговорками: стратегически обе команды устраивала и ничья. «Зенит» — потому что изнурительный выезд к одному из конкурентов. «Краснодар» — потому что в соперниках победитель шести последних чемпионатов. И вообще — ни те, ни другие в девяти первых турах никому не уступали. Поэтому были опасения, что предполагаемое шоу обернется шахматной партией.

Соболев — в запасе

Сергей Семак снова удивил выбором стартового состава. На скамейку запасных неожиданно сел Соболев: да, экс-спартаковец невнятно выглядит на старте петербургской карьеры, однако главный тренер до этого ему доверял место в основе. Теперь все изменилось.

На лавке начали матч и Эракович с Караваевым, а место номинального правого защитника неожиданно занял Мантуан, впечатливший тренерский штаб в матче с «Факелом». Педро тоже переместился в резерв, зато вернулся в основу Глушенков. Без мяча «Зенит» выстраивался по схеме 4-1-4-1 с Лусиано на острие и Кассьеррой в роли левого полузащитника. С мячом — иначе: колумбиец уходил ближе к аргентинцу, а Мантуан поднимался выше.

Защитник &laquo;Краснодара&raquo; Витор Тормена ударил лежавшего соперника в&nbsp;пах открытыми шипами. «Краснодар» — «Зенит»: судья ошибочно не удалил Тормену

Спорный момент с Торменой

Возвращения Глушенкова ждали все болельщики «Зенита», и уже на 2-й минуте он ассистировал Гонду — аргентинец забил из офсайда. Следом Сперцян попал в штангу с острого угла, запустив волну атак на ворота Латышонка со стандартных положений.

Мурад Мусаев бросил в бой тоже стартовый состав, что громил «Акрон» в предыдущем туре. Но одно дело — матч с аутсайдером, другое — с гегемоном. «Краснодар» в последние годы регулярно уступает «Зениту», но сейчас черно-зеленые сыграли с позиции силы, и на этом нужно сделать акцент. Достаточно сказать, что в первые полчаса владение мячом хозяев составляло 60 процентов.

Но в этой яркой игре «Краснодара» нашлось место сомнительному поступку: еще в начале встречи Тормена наступил шипами в район паха Лусиано, за что получил лишь желтую карточку. Футболисты «Зенита» и болельщики в соцсетях были возмущены тем, что бразильца не удалили.

Бодрое начало второго тайма от гостей

Но красивых эпизодов в первом тайме было все же больше. На 24-й минуте Сперцян едва не реализовал штрафной, а на добивании Дуглас спас после удара Ленини. «Зенит» тоже мог забить до перерыва: например, Кассьерра в ответной атаке попал в штангу, нетипично для себя ударив из-за штрафной.

Кубанцы до перерыва выглядели лучше, но счет так и остался нулевым. А это означало, что нужно что-то менять. Семак, к примеру, разменял Мантуана на Караваева, потому что краснодарцы слишком уж опасно атаковали через фланг бразильца и посадили его на желтую карточку. А вот Мусаев с перестановками тянул.

«Зенит» взбодрился. На 51-й минуте в штрафную просочился Кассьерра — Агкацев выручил команду. Чуть позже Лусиано едва не выгрыз мяч у голкипера «Краснодара», а Клаудиньо плотно пробил издали.

Джон Кордоба, Матео Кассьерра и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Краснодар»

Экстаз Краснодара

Во втором тайме выровнялись и владение мячом, и число ударов по воротам, да и сама игра. И чем ближе к финальному свистку, тем меньше было моментов. И тем сильнее было напряжение.

В районе 70-й минуты соперники обменялись парой опасных моментов, а после этого в игре наступило затишье. Когда начало казаться, что ничья действительно стратегически устраивает обе стороны, «Краснодар» забил. Голевая атака «быков» не стала результатом командной работы, но и чуйки одного форварда вполне хватило для успеха. Кордоба верно почувствовал, что Караваев может скинуть мяч Латышонку, включился, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые. Вячеславу оставалось только хватать лицо руками — обычно надежный защитник на этот раз ошибся.

Стадион был в экстазе: «Краснодар» максимально приблизился к первой домашней победе над «Зенитом» с 2016 года. И он ее добился! В добавленное время петербуржцы раскрылись, надеясь спасти ничью, но упустили контратаку, которую замкнул Смолов.

2:0 — «Зенит» впервые в чемпионате проигрывает, а «Краснодар» остается единственной командой с нулем в графе «поражения». «Быки» возглавляют таблицу РПЛ, а команда Семака смещается на третье место. Бешеная интрига!

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

В следующем туре «Краснодар» постарается развить успех — команда Мусаева дома сыграет с «Химками». На победу южан в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.37, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (20%), успех Подмосковного клуба — за 8.50 (7%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
ВАДА хочет добиться дисквалификации Синнера из-за допинга
Лавров назвал тупиковой «формулу мира» Зеленского
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
На совете ISU в Лозанне рассмотрят вопрос по допуску россиян на международные старты
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Дзюба — об отношениях с Карпиным: «Однажды он меня обидел. Справедливость есть»
Гол Дзюбы помог «Акрону» обыграть «Ростов» в матче РПЛ
«Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва. Онлайн-трансляция матча
«Краснодар» победил «Зенит» в РПЛ впервые с 2018 года
«Краснодар» — «Зенит»: видео голов
РПЛ, расписание и результаты 10-го тура: «Краснодар» победил «Зенит», «Локомотив» обыграл «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 1 : 2
27.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 0
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 2 : 0
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 0 : 2
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости