Трагедия Караваева — счастье Кордобы. «Краснодар» первым победил «Зенит» и взлетел на вершину
«Новая классика»
«Краснодару» — всего 16 лет, и «Зенит» примерно столько же считается одним из флагманов российского футбола. Вроде и не такой уж внушительный срок. Тем не менее, матчи этих команд уже превратились в «новую классику» РПЛ. За все время противостояния зрители их игр видели все: и голы через себя, и драматичные развязки, и празднование золота в раздевалке, и битву за трофей.
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И сейчас от встречи в Краснодаре следовало ожидать зрелища. Но с оговорками: стратегически обе команды устраивала и ничья. «Зенит» — потому что изнурительный выезд к одному из конкурентов. «Краснодар» — потому что в соперниках победитель шести последних чемпионатов. И вообще — ни те, ни другие в девяти первых турах никому не уступали. Поэтому были опасения, что предполагаемое шоу обернется шахматной партией.
Соболев — в запасе
Сергей Семак снова удивил выбором стартового состава. На скамейку запасных неожиданно сел Соболев: да, экс-спартаковец невнятно выглядит на старте петербургской карьеры, однако главный тренер до этого ему доверял место в основе. Теперь все изменилось.
На лавке начали матч и Эракович с Караваевым, а место номинального правого защитника неожиданно занял Мантуан, впечатливший тренерский штаб в матче с «Факелом». Педро тоже переместился в резерв, зато вернулся в основу Глушенков. Без мяча «Зенит» выстраивался по схеме 4-1-4-1 с Лусиано на острие и Кассьеррой в роли левого полузащитника. С мячом — иначе: колумбиец уходил ближе к аргентинцу, а Мантуан поднимался выше.
Спорный момент с Торменой
Возвращения Глушенкова ждали все болельщики «Зенита», и уже на 2-й минуте он ассистировал Гонду — аргентинец забил из офсайда. Следом Сперцян попал в штангу с острого угла, запустив волну атак на ворота Латышонка со стандартных положений.
Мурад Мусаев бросил в бой тоже стартовый состав, что громил «Акрон» в предыдущем туре. Но одно дело — матч с аутсайдером, другое — с гегемоном. «Краснодар» в последние годы регулярно уступает «Зениту», но сейчас черно-зеленые сыграли с позиции силы, и на этом нужно сделать акцент. Достаточно сказать, что в первые полчаса владение мячом хозяев составляло 60 процентов.
Но в этой яркой игре «Краснодара» нашлось место сомнительному поступку: еще в начале встречи Тормена наступил шипами в район паха Лусиано, за что получил лишь желтую карточку. Футболисты «Зенита» и болельщики в соцсетях были возмущены тем, что бразильца не удалили.
Бодрое начало второго тайма от гостей
Но красивых эпизодов в первом тайме было все же больше. На 24-й минуте Сперцян едва не реализовал штрафной, а на добивании Дуглас спас после удара Ленини. «Зенит» тоже мог забить до перерыва: например, Кассьерра в ответной атаке попал в штангу, нетипично для себя ударив из-за штрафной.
Кубанцы до перерыва выглядели лучше, но счет так и остался нулевым. А это означало, что нужно что-то менять. Семак, к примеру, разменял Мантуана на Караваева, потому что краснодарцы слишком уж опасно атаковали через фланг бразильца и посадили его на желтую карточку. А вот Мусаев с перестановками тянул.
«Зенит» взбодрился. На 51-й минуте в штрафную просочился Кассьерра — Агкацев выручил команду. Чуть позже Лусиано едва не выгрыз мяч у голкипера «Краснодара», а Клаудиньо плотно пробил издали.
Экстаз Краснодара
Во втором тайме выровнялись и владение мячом, и число ударов по воротам, да и сама игра. И чем ближе к финальному свистку, тем меньше было моментов. И тем сильнее было напряжение.
В районе 70-й минуты соперники обменялись парой опасных моментов, а после этого в игре наступило затишье. Когда начало казаться, что ничья действительно стратегически устраивает обе стороны, «Краснодар» забил. Голевая атака «быков» не стала результатом командной работы, но и чуйки одного форварда вполне хватило для успеха. Кордоба верно почувствовал, что Караваев может скинуть мяч Латышонку, включился, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые. Вячеславу оставалось только хватать лицо руками — обычно надежный защитник на этот раз ошибся.
Стадион был в экстазе: «Краснодар» максимально приблизился к первой домашней победе над «Зенитом» с 2016 года. И он ее добился! В добавленное время петербуржцы раскрылись, надеясь спасти ничью, но упустили контратаку, которую замкнул Смолов.
2:0 — «Зенит» впервые в чемпионате проигрывает, а «Краснодар» остается единственной командой с нулем в графе «поражения». «Быки» возглавляют таблицу РПЛ, а команда Семака смещается на третье место. Бешеная интрига!
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В следующем туре «Краснодар» постарается развить успех — команда Мусаева дома сыграет с «Химками». На победу южан в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 1.37, что примерно 73% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (20%), успех Подмосковного клуба — за 8.50 (7%).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
2
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
7
|Рубин
|10
|3
|3
|4
|12-15
|12
|
8
|Ростов
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
9
|Акрон
|10
|3
|2
|5
|14-18
|11
|
10
|Кр. Советов
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
12
|Пари НН
|10
|3
|1
|6
|9-19
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1