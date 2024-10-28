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Сегодня, 13:00

Батраков доказал, что в России может забивать кому угодно. «Локомотив» выдержал экзамен Петербургом

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью, «Спартак» победил «Пари НН»
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (№ 83) и полузащитник «Зенит» Вильмар Барриос в матче 27 октября 2024 года
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (№ 83) и полузащитник «Зенит» Вильмар Барриос в матче 27 октября 2024 года.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Обозреватель «СЭ» — о главных впечатлениях от 13-го тура.

Цитата недели от Сулейманова

После нежданного поражения «Локомотива» в прошлом туре в Химках невозможно было не задаться вопросом — готовы ли красно-зеленые играть и биться на равных в Санкт-Петербурге против злого «Зенита»? Почему злого? Во-первых, из-за того, что он сейчас не первый, как обычно. Во-вторых, пусть в Питере и не устают повторять, что «Зенит» — самая популярная команда России, но в действительности-то в футбольном сегменте страны молодую и почти полностью составленную из российских футболистов черкизовскую команду любят, уверен, гораздо больше. И уж внутри самого-то «Зенита», не сомневаюсь, это прекрасно понимают. И не могут не ревновать.

Экзамен Петербургом и «Газпром-Ареной» локомотивцы выдержали с честью. Хороший получился матч, драйвовый, смелый и яростный с обеих сторон. Ничья по делу — и статистика ударов, и визуальные впечатления это подтверждают. Хотя у Тимура Сулейманова и был в концовке потрясающий момент, когда после его выстрела мяч разминулся со штангой на сантиметры. Он, кстати, выдал цитату недели:

— Успели проанализировать, почему мяч не оказался в воротах? — спросила его тележурналистка.

— Потому что ноги кривые!

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков забил гол &laquo;Зениту&raquo; (1:1) и&nbsp;возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Где максимум у этого «Локо» и кто остановит Батракова? Галактионов создал реального конкурента «Зенита»

Ну вот как не относиться с симпатией к людям, способным на такие ответы?..

Но на победу «Локомотив» все же едва ли наиграл. Как, впрочем, и «Зенит». Так или иначе, петербургский экзамен молодая красно-зеленая команда выдержала, не дрогнула. И бездарно проигранный матч «Химкам», когда «Локо» вышел на поле с большой и толстой сигарой (см. соотношение выигранных единоборств), стал для команды Галактионова хорошим уроком. В лютой мужской зарубе, что было очень важно, она не уступила, в игровых компонентах — тоже.

По первому получасу казалось, что «Локо» из последних сил терпит — и по большому счету «отскакивает». Контригры у него до поры не было вообще — и цифры по ударам 4 (2) — 0 (0) выглядели вполне адекватно игре.

Но момент-то явный при этом у «Зенита» возник всего один — когда Илья Лантратов ногой отбил удар Андрея Мостового в упор. Ну, еще было близко, когда Сесар Монтес после прострела с правого края снял мяч с ноги Матео Кассьерры.

Зато в последние десять минут тайма «Локо» изменил игру и создал два отличных шанса — у того же Монтеса на угловом и у Дмитрия Воробьева, пробившего выше ворот после паса Алексея Батракова с лицевой линии. Причем если Воробьеву в подкате помешал Нино, то Монтес исполнял вообще без сопротивления. Десять минут активности «Локо» по выхлопу стоили 30-35 минут инициативы «Зенита».

Игроки Алексей Батраков (слева) и Густаво Мантуан в матче «Зенит» — «Локомотив»
Игроки Алексей Батраков (слева) и Густаво Мантуан в матче «Зенит» — «Локомотив».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Не надо преувеличивать момент с непоказанной второй желтой Батракову. В более грубом эпизоде Барриос тоже не получил предупреждение

Гол в ворота «Локомотива» случился с... углового «Локомотива». Я не понял, зачем Батраков, при всей моей и нашей общей к нему симпатии, начал его разыгрывать пасом глубоко назад. В результате Наиру Тикнизяну под давлением пришлось давать длинную передачу абы куда, перехват — и смертоносная контратака Вендел — Клаудиньо — Мостовой. Если в первом тайме с углового создали классный момент Монтесу — зачем теперь разыгрывать, к тому же пасом настолько далеко назад? А то, что мяч забил самый активный игрок первого тайма, — закономерно. Мостовой наработал.

А потом Сергей Пиняев после выхода на замену первым же касанием в матче после неудачного выноса Нино отдал голевую, а Батраков с неудобной высоты идеально рассчитанным ударом от земли сравнял счет. Какой же мальчишка — даже в таких матчах решает! И даже когда мяч, по его собственному признанию, неважно лег ему на ногу. За этот же эпизод надо отдать должное и Артему Карпукасу, перехватившему в начале атаки неточный пас Клаудиньо на половине поля «Зенита».

Моя версия главной причины, почему Сергей Карасев вскоре не дал Батракову вторую желтую, — тот пытался сыграть в мяч, хоть в итоге и не достал его. Да, удаление могло бы произойти. Но, по мне, это пограничная ситуация, а не явное предупреждение, как сочли два петербургских комментатора, которым отчего-то доверили работу на таком матче в тандеме. И нога у Батракова не была задрана высоко, и не было открытых шипов, и Густаво Мантуан сам выставлял левую ногу для удара соперника, и бразилец же, кувыркаясь по полю и крича, «пересолил». В общем, Карасев, полагаю, имел равное право на любое из двух решений.

Был ведь, например, похожий и даже еще более грубый эпизод на 54-й минуте, когда Вильмар Барриос в центре поля открытыми шипами (в отличие от Батракова) воткнулся как раз в Алексея. Карточки тоже не показали. Просто Карасев, выбрав определенную планку, действовал последовательно в оценке схожих моментов.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев в&nbsp;матче против &laquo;Локомотива&raquo; (1:1). 27&nbsp;октября 2024 года. «Не чемпионский футбол «Зенита». Зачем выпускали Соболева? Артур сыграл как ребенок». Орлов — о матче с «Локо»

А в самой концовке Мантуан, продолжая движение после удара, скорее всего, неумышленно наступил Батракову шипами на ахилл — у юного полузащитника аж нога вперед и в сторону выгнулась. Я испугался, нет ли страшной травмы — недаром Алексей от боли отчаянно стучал рукой о газон. Да, сначала бразилец играл в мяч, но по современной судейской терминологии это называется безрассудными действиями. Тем не менее ввиду неумышленности на красную карточку игра Мантуана не тянула.

Раз Батраков дал большое телеинтервью сразу после матча, и сделал это стоя, — значит, видимо, обошлось. Ну и слава богу. К тому же следующий матч с «Рубином» он в любом случае пропускает из-за перебора карточек, так что время подлечиться будет. А мы заодно увидим, что такое «Локомотив» без Батракова, который за считаные месяцы сделал все, чтобы без него эту команду в ее сегодняшнем обличье представить было невозможно.

Поражает степень вовлеченности и самоотверженности столь молодого игрока в матче такой значимости и такого накала. Он, во-первых, ничего и никого не боится, а во-вторых, пусть даже и ошибается (сам в интервью признался, что недобежал за Мостовым в голевом эпизоде «Зенита», что не было очевидно), но решает, когда команде это нужно больше всего.

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак»: адекватность в Нижнем и пробуждение Бонгонды

Тео Бонгонда мне вчера нравился и до гола. В отличие от всех предыдущих матчей сезона, африканец казался не всадником без головы, а неожиданно умным футболистом. Он не несся по рельсам с опущенной головой, не упирался либо в лицевую линию, либо в соперников, а играл на партнеров, стремился пасовать на обострение.

Все три спартаковских момента в первом тайме пришли от Тео. На 25-й минуте он пасом на ушедшего в бровку Кристофера Мартинса заварил хорошую атаку с ударом Манфреда Угальде. На 28-й сам резко пробил издали, Никита Медведев отпустил мяч, и Мартинс, по собственной инициативе зацепившийся за голкипера, вместо первоначально назначенного пенальти по итогам просмотра ВАР справедливо получил желтую за симуляцию. На 43-й Бонгонда тонко отдал в штрафную на Угальде, а тот в касание под удар Мартинсу, но Медведев справился — это был лучший момент тайма.

Хорошо, что Бонгонда не попал в первый слот замен — он этого по игре и не заслуживал. Потому что гол случился спустя четыре минуты. Конечно, с ним изрядно подсобил ошибкой в передаче голкипер, но Тео еще нужно было сделать кучу вещей, чтобы забить — терпеливо пробежать с мячом вдоль линии штрафной, дважды обыгрывая соперников и улучшая себе позицию; наконец, исполнить так, чтобы ни вратарь, ни защитники ничего не смогли сделать. Вот и первый его гол, и первое очко за результативность в чемпионате, которого он заслужил всей этой игрой. Так же, как в Санкт-Петербурге заслуживал своего мяча Мостовой.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонда и&nbsp;защитник &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Свен Шоштарич Карич в&nbsp;матче 13-го тура РПЛ. 27&nbsp;октября 2024 года. Победу «Спартаку» в Нижнем принесли первый гол Бонгонды и дикая ошибка вратаря соперника. Станкович вернулся к привычным настройкам

Нет, «Спартак» никакой феерии в Нижнем Новгороде не устроил, но одержал нормальную рабочую победу, которая заслуживает, конечно, никаких не восклицательных знаков, а спокойного одобрения. Ведь «Пари НН» был далеко не плюшевым: Виктор Гончаренко явно настраивает своих футболистов на предельно жесткую игру, и спартаковцы почувствовали это с первых секунд. Сидеть в своей штрафной, как в первом матче Саши Илича весной (0:0), с 22 процентами владения мячом хозяева тоже не собирались, и тут уместно сказать о хороших — редкость! — действиях «Спартака» в обороне.

Красно-белые не дали нижегородцам создать, по сути, ничего, и, когда на экране ближе к концовке возникло соотношение голевых моментов 0-4, это соответствовало впечатлению от увиденного. До того был только удар Николая Калинского перед перерывом, вытащенный Александром Максименко, далее — заблокированный в последнюю секунду Романом Зобниным еще один выстрел старшего брата подруги Янника Синнера.

Далек от мысли, что Деяну Станковичу перевели мой материал на неделе о том, что он ошибся в стремлении чинить то, что работает, — уйдя от первоначальной модели. Наверняка он сам пришел к тому же выводу — и когда я увидел стартовый состав и 4-3-3 с одним Угальде на острие, у меня сразу возникло предчувствие, что все будет нормально. Повторяю — не классно, тем более не сказочно, но нормально. Если в первом тайме, несмотря на преимущество красно-белых по моментам, сама игра была более или менее равной, то после перерыва «Спартак» увеличил темп, и «Нижнему» стало сложнее. Гол Тео выглядел не подарком с неба, сделанным ногой Медведева, а результатом того, что происходило на поле.

Разумными на этот раз оказались и замены. Выход Шамара Николсона именно вместо Угальде (счет, напомню, все еще был 0:0) позволил сохранить баланс в игре, который у «Спартака» был до того, а заодно ямаец еще и страховочный гол забил. Вот его оптимальное место — усиление атаки со скамейки и увеличение габаритов в ней.

Не видел еще послематчевых комментариев, но, надеюсь, у автора голевой передачи Шамару, Эсекиэля Барко, после удара открытыми шипами по голени от Карапузова (стоившего последнему прямой красной карточки) со здоровьем так же все нормально, как и у Батракова. И вообще, и конкретно потому, что меньше чем через неделю — битва с ЦСКА. Что такое суперкласико Аргентины «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт», он знает, а вот с чем едят главное московское дерби, ему предстоит выяснить впервые.

Если охарактеризовать одним словом впечатление от игры «Спартака» и действий Станковича, то это слово — адекватность. То, чего как раз и не хватало в последнее время.

Плакат болельщика ЦСКА.

Подвела ли ЦСКА самоуверенность, как «Локо» в Химках? Или требуется время, чтобы команде и Пьяничу подстроиться друг под друга?

Описывать все голы на «Арене Химки», простите уж, здесь не буду — читать устанете. Но счет этого матча, 3:4, полностью вписывается в бразильскую концепцию чешского тренера бело-голубых Марцела Лички: «Вы нам забьете, сколько сможете, мы вам — сколько захотим». Это, пожалуй, первый матч, в котором на ожидаемом уровне сыграл новичок этого трансферного окна Артур Гомес, сам забивший и задействованный в трех голевых атаках бело-голубых.

Но происходящее с их обороной — это, конечно, нечто. Вообще, футбол «Динамо» напоминает мне команды МЛС. Там — правда из-за существующих в лиге ограничений — покупают дорогостоящих зарубежных игроков только в атаку, в обороне же пылят самые дешевые. Вот и нет этих самых оборон, и у форвардов есть возможность творить все, что они хотят. Такое ощущение, что у «Динамо» философия ровно та же.

А вот у ЦСКА, сыгравшего дома 0:0 с «Факелом», все случилось с точностью до наоборот. И это первая осечка красно-синих в матче против более слабой команды — до того она такие щелкала как орешки. Команде Дмитрия Пятибратова, в прошлом туре обыгравшей в Грозном «Ахмат», — уважение за боевитость и бесстрашие. Армейцам не помог даже почти получасовой отрезок в большинстве после «фола последней надежды» Райана Сенхаджи.

Полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича (справа) в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Факелом&raquo; заменили на&nbsp;60-й минуте. ЦСКА упустил важные очки — не дожал «Факел», играя в большинстве. Пьянич не впечатлил

Что произошло с ЦСКА? Мысли две. Во-первых, его мог поразить тот же синдром самоуверенности, что и «Локомотив» в Химках, — слабых они и так обыгрывали, в последнее время начали и сильных, на фоне чего, похоже, потеряли бдительность. Во-вторых, первый матч чемпионата в стартовом составе проводил Миралем Пьянич. Мастер, понятно, большой, и кое-что осталось при нем, но связи с партнерами еще не отлажены. Понятно, что когда такой футболист на поле, многие его партнеры стремятся по максимуму играть через него — авторитет! Но это приводит к ломке того, что построено ранее. Это версия, не более. Однако вот так совпало, и не обратить на это внимание нельзя.

«Ахмат», в свою очередь, ответил на домашний проигрыш «Факелу» выездной победой над «Ростовом», ставшей для грозненцев первой в чемпионате. Кризис ростовчан продолжается, но об этом матче я хотел бы поговорить совсем с другого ракурса.

Включил «Ростов» — «Ахмат», смотрю, слушаю трансляцию — и чувствую, что происходит что-то необычное. И речь не о трех голах за четыре минуты первого тайма. Думаю — что же такое? Потом понимаю: комментатор Роман Трушечкин все время, не отвлекаясь ни на что другое (разве что иногда на статистику матча) подчеркнуто «гоняет мяч», как желал в разговоре с Федором Смоловым Валерий Карпин. Натурально ведет радиорепортаж, исполняет того самого «наррадора», о котором говорил главный тренер «Ростова». Часто даже делает это скороговоркой, как когда-то Вадим Синявский.

Мне стало очевидно, что по мотивам нашумевшего Карпинского интервью Трушечкин придумал себе эдакий творческий эксперимент — а потом выяснилось, что комментатор даже анонсировал его в своем Telegram-канале. Перечислял вообще все фамилии, рассказывал в мельчайших деталях, кто кому пасует. Исполнял, в общем, ретрокомментарий без каких-либо оценок.

Я всегда за творческие эксперименты. Понятно, что это разовая история, и на больших матчах она применена не будет, тогда как не самый высокий статус встречи «Ростова» и «Ахмата» — как раз площадка для проб. Попытаться 90 минут провести в одном специфическом формате — это сложно, но интересно. Как сложна, но интересна любая стилизация.

А тут к тому же это был матч (и, как потом выяснилось, далеко не лучший) тренера, который к этому всех комментаторов во время совместной работы в достаточно жесткой форме призывал. Правда, если Карпин реально смотрит матчи без звука, как он заявлял, то все равно плодов труда Трушечкина не услышит. Да и, насколько знаю, тренеры изучают матчи с тактических камер, их нет в общедоступной трансляции. Потому на самом деле и без звука, а не из-за нелюбви к бывшим коллегам.

Во многом с нарративами Карпина не согласен, но своей провокацией он комментаторов определенно взбодрил. Вся последняя неделя в Telegram была насыщена их ответами и размышлениями. Вне зависимости от того, в чем тренер прав или нет — он завел их, задел за живое, вывел из спокойного и удовлетворенного состояния. И это хорошо, потому что именно вне зоны комфорта происходит развитие.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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«Не чемпионский футбол «Зенита». Зачем выпускали Соболева? Артур сыграл как ребенок». Орлов — о матче с «Локо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 1 : 2
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 0 : 2
27.10 16:30
Химки – Динамо
 3 : 4
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 1 : 1
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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