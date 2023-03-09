В список имени Комличенко и Соболева судьи добавят Дзюбу

В судейском списке, носящем имена Николая Комличенко и Александра Соболева, во второй части чемпионата России-2022/23 произошли небольшие изменения.

Вместо Рамазана Гаджимурадова, на время покинувшего «Урал», включен вернувшийся в РПЛ Артем Дзюба («Локомотив»).

В упомянутый перечень входят те, кто раньше обратил на себя внимание попытками обмануть судей, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол. Попадание в виртуальный список (он не напечатан на бумаге и не раздается арбитрам на сборах и семинарах) означает одно: необходимость уделять игроку более пристальное внимание, когда он оказывается у штрафной площади или в ее пределах.

Помимо Комличенко, Соболева и Дзюбы рефери, например, следят за Давидом Караевым («Торпедо»), Константином Тюкавиным и Федором Смоловым (оба — «Динамо»), Резиуаном Мирзовым («Химки»), Владимиром Писарским («Крылья Советов»).