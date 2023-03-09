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Судейство

Сегодня, 13:35

В список имени Комличенко и Соболева судьи добавят Дзюбу

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В судейском списке, носящем имена Николая Комличенко и Александра Соболева, во второй части чемпионата России-2022/23 произошли небольшие изменения.

Вместо Рамазана Гаджимурадова, на время покинувшего «Урал», включен вернувшийся в РПЛ Артем Дзюба («Локомотив»).

В упомянутый перечень входят те, кто раньше обратил на себя внимание попытками обмануть судей, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол. Попадание в виртуальный список (он не напечатан на бумаге и не раздается арбитрам на сборах и семинарах) означает одно: необходимость уделять игроку более пристальное внимание, когда он оказывается у штрафной площади или в ее пределах.

Помимо Комличенко, Соболева и Дзюбы рефери, например, следят за Давидом Караевым («Торпедо»), Константином Тюкавиным и Федором Смоловым (оба — «Динамо»), Резиуаном Мирзовым («Химки»), Владимиром Писарским («Крылья Советов»).

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Сочи – Оренбург
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Спартак – Факел
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
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Торпедо М

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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