Известный комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Динамо» (4:1).

— Сегодня мы увидели мастер-класс «Зенита» для всего российского футбола. Питерцы — молодцы, что тут еще сказать? План Семака сработал. Он понял, что «Динамо» будет высоко прессинговать. Но хозяева легко справлялись, были готовы к такому давлению. В итоге бело-голубые дивидендов из своей тактики не извлекли, а сколько сил потратили? К концовке москвичи явно подсели.

Конечно, сказался класс игроков «Зенита». С Клаудиньо все ясно. Барриос даже немного издевался над соперниками, передерживал мяч, за что и получал по ногам. Вендел забил хороший гол.

Есть некоторые вопросы к Сутормину и Караваеву. Вот этим ребятам надо еще много работать над техникой, чтобы мяч укрощать. Бывает, в простых ситуациях отдают пасы чужому.

«Динамо» в чемпионате показывает яркий футбол, пытается давить. Но сегодня подопечные Шварца столкнулись с другим уровнем. Помните, я вам говорил, что Захарян полезнее в центре поля? Сегодня он там и вышел. На фланге пытался обострять Грулев. В целом, несмотря на такое поражение, «Динамо» произвело неплохое впечатление. Хотя счет мог быть и крупнее. Это говорит о разнице в классе. А ведь бело-голубые считались главными преследователями питерцев.

Понимаете, какой потенциал у «Зенита»? Сейчас конкурентов у него нет. Ну сами посудите. Москва — Петербург — 2:11 (В прошлом туре «Зенит» разгромил «Спартак» — 7:1). От этого никуда не деться. Нет, я не хочу злорадствовать. Желаю, чтобы Семак хорошо подготовился к матчу в Турине. Хочется, чтобы Малком поправился и сыграл против «Ювентуса».

Первый тайм «Зенит» проводил без Дзюбы. Мы увидели по-настоящему быструю игру. Артем уже, наверное, не поспевает за остальными. Но он хороший довесок. Выходит, приносит пользу. В РПЛ он точно еще будет забивать. Да и в Лиге чемпионов способен обострять. Помните, Дзюба едва не поразил ворота «Челси»? Не дотянулся немного. Навыки у него, конечно, есть. От Дзюбы отказываться нельзя. Другое дело, что он уже медленнее, чем требуется.

Сегодня его нужно поздравить с историческим голом. Обошел Веретенникова. Молодец! Его жест Семаку — мол, я должен быть на поле? Не знаю... Он может показывать все что угодно. Но тренер же видит, что без него игра идет быстрее. А в какой прекрасной форме сейчас Азмун! Но они, в принципе, могут и вдвоем выходить. Разве плохо, когда есть варианты в атаке?

Когда «Динамо» сравняло счет, мне показалось, что гости уже подустали. Даже если бы команда Шварца забила второй мяч, «Зенит» не проиграл бы. Ну а как? С таким-то потенциалом. Питерцы включились бы и добились бы своего. Это же очевидно.

Защитники «Динамо» уже просто не справлялись с давлением. Это еще хорошо, что в отдельных эпизодах Карасев не показал им карточки за снос Азмуна, Вендела... Арбитр простил гостей. Скопинцев сам себя обманул. Это же надо, чтобы защитник получил «горчичник» за симуляцию. Ну что он хотел? Даже не пенальти заработать, а штрафной. Если бы Клаудиньо играл против него, тот обязательно еще сфолил бы и удалился. Какой-то беспечный футболист.

Все равно «Динамо» на правильном пути. Смело играет. Но «Зенит» объективно сильнее. Только не надо говорить, что команда Семака уже чемпион. Нет, впереди еще 17 туров. Но мастер-класс она преподала. Думаю, болельщики получили истинное удовольствие.