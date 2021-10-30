«Пусть великий тренер Бердыев и дальше доказывает...» 5 лет назад ЦСКА Слуцкого стал чемпионом в Казани благодаря сейвам Акинфеева

Самый памятный матч армейцев с «Рубином».

Сегодня в Казани в рамках 13-го тура РПЛ встретятся «Рубин» Леонида Слуцкого и ЦСКА Алексея Березуцкого. «СЭ» вспомнил один из самых увлекательных матчей между этими командами, который состоялся в мае 2016 года.

«Друзья звонят: «Будет неправильно, если «Ростов» станет чемпионом...»

Развязка чемпионата России-2015/16 получилась поистине невероятной! «Ростов» Курбана Бердыева, испытывающий серьезные финансовые проблемы, бросил вызов всем нашим грандам и в последнем туре мог завоевать золото. Но в дело вмешалась невероятная реакция голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

За тур до окончания сезона лидирующий ЦСКА опережал «Ростов» всего на два очка. Армейцам предстоял вояж в Казань, а дончанам — в Грозный.

Президент москвичей Евгений Гинер за несколько дней до развязки объяснил такую сумасшедшую интригу в борьбе за трон в том числе и переходом на систему «осень — весна».

— Давно у нас не было такой интриги. И это потрясающе! Во многом это стало возможным благодаря переходу на систему «осень — весна». Кто бы что ни говорил, а играть на хороших полях при классной инфраструктуре — огромное удовольствие. Отсюда и такая гонка лидеров до самого финиша.

— Ростовчане обеспечили себе участие в Лиге чемпионов. Поздравите их?

— Безусловно! Для «Ростова» это огромный успех и потрясающее достижение. Но если говорить о наличии еврокубкового опыта, то такового у ростовчан пока, увы, не было. Поэтому в этом отношении попадание «Зенита» на вторую строчку было бы для страны предпочтительнее.

В «Ростове» старались не бросаться громкими заявлениями. Складывалось ощущение, что дончане сами до конца не понимали, что они в итоге сотворили: несмотря на большие долги, пробились в Лигу чемпионов. Вот, к примеру, отрывок из интервью помощника Курбана Бердыева Виталия Кафанова «СЭ» в апреле 2016 года.

— Разговоры о Лиге чемпионов внутри команды ходят?

— Ну что вы? Какая Лига чемпионов? Мы только когда на поле выходим, понимаем, что играем в премьер-лиге. А в остальном обычный, простой клуб с большими проблемами. О Лиге чемпионов не говорим.

Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Руководство клуба, региона обещает разрешить финансовую ситуацию?

— О господи... Вроде пытаемся объяснить руководителям, что реально сделать в Ростове хорошую команду. Но, наверное, здесь просто не привыкли к таким результатам, победам. Особого желания я у руководства не вижу пока...

— Не может ли возникнуть бредовая ситуация, что «Ростов» попадет в Лигу чемпионов, а денег не будет?

— В жизни так просто не бывает...

— Что вы имеет в виду?

— Мне друзья звонят и говорят: мы за вас болеем, но это неправильно, если вы станете чемпионами.

— Почему?

— Потому что так не должно быть в футболе, когда для команды ничего не делается, а она становится чемпионом. Даже за счет мастерства тренера и большого желания футболистов. Так что сейчас не думаем о золоте. Главное — сохранить коллектив в боевом состоянии.

Главное спасение Игоря Акинфеева в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Золото ручной работы!»

«Рубин» — ЦСКА — 0:1 (0:1)

Гол: Дзагоев, 19.

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин (Камболов, 70), Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Цакташ, Оздоев, Гекдениз, Ткачук, Джалилов (Билялетдинов, 34. Портнягин, 45), Канунников.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо (Головин, 69), Дзагоев, Еременко, Тошич (Панченко, 83), Муса (А. Березуцкий, 90+3)

Тем не менее ростовчане сделали все от себя зависящее, одержав уверенную победу над «Ахматом» благодаря голам Нобоа и Ерохина (2:0). А вот матч в Казани можно смело назвать настоящим триллером.

До игры футболисты «Рубина» — Рыжиков, Кузьмин, Гекдениз — не скрывали, что намерены биться не только за честь своего клуба (казанцы в том сезоне заняли лишь 10-е место. — Прим. «СЭ»), но и за своего бывшего тренера — Бердыева. И это были не пустые слова.

Именно хозяева открыли счет. На 10-й минуте Кузьмин лихо ушел от Дзагоева, прострелил на дальний угол вратарской, где забытый Марио Фернандесом Ткачук переправил мяч в сетку. Однако лайнсмен поднял флажок — офсайд.

Через 10 минут Дзагоев реабилитировался. Не без помощи все того же Ткачука. Хавбек казанцев крайне неудачно сбросил головой мяч назад своему защитнику, сделав в итоге голевой пас на «десятку» армейцев. Алан не оплошал, неотразимо пробив в ближний угол — 0:1!

«Рубин» мог сравнять счет на 37-й минуте. Цакташ здорово исполнил штрафной. Перебросил «стенку» и угодил в перекладину. Однако концовка тайма осталась за подопечными Слуцкого. Главным действующим лицом на поле стал Тошич.

Радость игроков ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сначала Муса обокрал Кверквелию, отдал передачу Зорану, и тот обводящим ударом с левой ноги едва не выцелил дальний угол. Вскоре серб рухнул на газон в штрафной хозяев после контакта с Бергстремом и увидел перед собой желтую карточку — за симуляцию. Наконец, Марио Фернандес выкатил пас-конфетку Мусе на линию вратарской. Нигериец уже приготовился сделать «контрольный выстрел», как набежавший Тошич зачем-то решил пробить сам и, к негодованию партнера, попал в штангу...

Большую часть второго тайма армейцы выглядели предпочтительнее казанцев. Муса затерзал Кверквелию, Головин и Дзагоев били со средней дистанции — Рыжиков был надежен.

«Рубин» дождался своего шанса на 85-й минуте. В результате неразберихи в штрафной гостей мяч отскочил к Портнягину, который бил, казалось бы, наверняка в дальний угол. Акинфеев потащил, и через мгновение каким-то фантастическим образом справился с добиванием Ткачука с трех метров, успев выставить руку.

«Боже мой, какой момент был у «Рубина»! — воскликнул комментатор встречи Константин Генич. — Сейчас вся Ростовская область схватилась за голову. Если бы хозяева забили, то «Ростов» вышел бы в лидеры чемпионата России. Феноменальный сейв Акинфеева!»

На следующий день «СЭ» вышел с заголовком на первой полосе — «Золото ручной работы!».

«То, что произошло в ЦСКА на последних минутах матча, — не что иное, как проблеск гениальности одного человека, — писал обозреватель «СЭ». — В воротах ЦСКА находился Акинфеев. И он отразил. Как — не понимает никто, включая его самого («Повезло», — констатировал вратарь в телеинтервью сразу после финального свистка). Игорь провел в этом сезоне не так много ярких матчей, его часто критиковали. Но свои лучшие мгновения он пережил в тот момент, когда это было нужнее всего. Это были божественные, неземные, золотые сейвы».

Триумф и трагедия Дзагоева

— Для вас этот титул уже 20-й во главе ЦСКА. Это веха, — напомнили Евгению Гинеру в чемпионской раздевалке.

— Я не считаю титулы, нет.

— Мы считаем!

— Ну если вы считаете, тогда вехой будет 21.

— Вы ожидали, что борьба будет идти до последнего тура?

— Нет, я не мог такого предположить. Но был уверен, что сегодня «Рубин» «ляжет». Это было видно по всей прессе. Я нигде не читал о том, что «Терек» будет биться, хотя ему ничего не надо. Но зато читал высказывания всех футболистов «Рубина» и Бердыева, что они его не подведут. И прочих людей о том, что, хотя «Рубину» ничего не надо, они лягут костьми, не дадут нам стать чемпионами и будут очень рады, что чемпионом станет «Ростов»... Пускай «Ростов» хотя бы что-нибудь докажет. Я помню команду СКА из Ростова-на-Дону, которая брала Кубок, за которую играли такие люди, как Понедельник, Еськов. И великий тренер Бердыев пускай доказывает дальше, что он собой представляет.

Один из самых ярких моментов празднования армейцами чемпионства — лезгинка в исполнении Дзагоева в самолете по пути в Москву. К сожалению, матч в Казани стал для Алана одновременно триумфом и трагедией.

«Дзагоев прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Характер травмы не позволяет Дзагоеву принять участие в Euro-2016», — говорилось в заявлении пресс-службы РФС на следующий день после золотого матча ЦСКА в Казани.

Как стало известно «СЭ», Алан получил травму на 71-й минуте в единоборстве с хавбеком «Рубина» Цакташем, после чего, впрочем, доиграл матч до конца. Вылечить повреждение за три недели, оставшиеся до Euro-2016, было невозможно... Вместо Дзагоева в состав включили полузащитника «Краснодара» Дмитрия Торбинского.

— Как Дзагоев доиграл 20 минут с травмой? — спросили Слуцкого журналисты «СЭ».

— На адреналине. Ему было больно не до такой степени, что невозможно терпеть. Когда решающий матч, то не обращаешь на такие мелкие, как тебе кажется, ушибы. Только, как оказалось, это был перелом...

— Зачем же Дзагоев танцевал лезгинку в самолете?

— Это то же самое, что кульбит Оланаре. Никакого отношения одно к другому не имеет — перелом уже есть. Форвард со своей травмой ходил на базу, может жить полноценной жизнью, как и Дзагоев. Если Алану в ближайший месяц нужно будет исполнить лезгинку, то проблем не возникнет. Но играть в футбол на своем уровне он не сможет. Есть повреждения, с которыми люди спокойно живут, но выходить на поле не могут.

Слуцкого, естественно, попросили оценить прошедший золотой сезон.

«У нас не было условного Вагнера или Думбья, которые бы колотили и колотили, а мы могли надеяться на них: если не пойдет у ЦСКА в целом, человек все равно решит задачу. Наше золото — абсолютно командное. И апофеозом всего этого стал сейв Акинфеева, который я рассматриваю не просто как отдельное спасение Игоря, а именно как цепочку, эстафетную палочку, которую мы передавали друг другу и в конце концов отдали капитану команды. А он совершил грандиозное спасение и с честью завершил этот тяжелейший сезон. Поэтому чемпионство далось действительно очень сложно. У всех возникало ощущение, что мы все вместе тянем, как бурлаки, неподъемную баржу. А если хотя бы кто-то один расслабится пусть даже на 10 процентов, она тут же пойдет ко дну. Я не знаю, как это смотрелось со стороны. Почему-то все, мне кажется, думают: вот, ЦСКА спокойно, уверенно взял золото на чемпионском опыте. Но ведь он не дает тебе возможность выходить на поле уже со счетом 3:0! И он не значит, что соперник, к примеру, не вступит пять раз за игру с тобой в единоборства. Безусловно, опыт есть, но его нужно обогащать каждый день».