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«Пусть великий тренер Бердыев и дальше доказывает...» 5 лет назад ЦСКА Слуцкого стал чемпионом в Казани благодаря сейвам Акинфеева

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 11:00
Радость игроков ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» Главное спасение Игоря Акинфеева в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ» Радость игроков ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Радость игроков ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:
Самый памятный матч армейцев с «Рубином».
Рубин — ЦСКА

Сегодня в Казани в рамках 13-го тура РПЛ встретятся «Рубин» Леонида Слуцкого и ЦСКА Алексея Березуцкого. «СЭ» вспомнил один из самых увлекательных матчей между этими командами, который состоялся в мае 2016 года.

Сегодня. Казань. &quot;Рубин&quot; - ЦСКА - 0:1. 19-я минута. Армейцы празднуют золотой гол Алана ДЗАГОЕВА. Во втором тайме эти же ворота от гола спасет Игорь Акинфеев. Золотой Акинфеев!!! ЦСКА — чемпион

«Друзья звонят: «Будет неправильно, если «Ростов» станет чемпионом...»

Развязка чемпионата России-2015/16 получилась поистине невероятной! «Ростов» Курбана Бердыева, испытывающий серьезные финансовые проблемы, бросил вызов всем нашим грандам и в последнем туре мог завоевать золото. Но в дело вмешалась невероятная реакция голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

За тур до окончания сезона лидирующий ЦСКА опережал «Ростов» всего на два очка. Армейцам предстоял вояж в Казань, а дончанам — в Грозный.

Президент москвичей Евгений Гинер за несколько дней до развязки объяснил такую сумасшедшую интригу в борьбе за трон в том числе и переходом на систему «осень — весна».

— Давно у нас не было такой интриги. И это потрясающе! Во многом это стало возможным благодаря переходу на систему «осень — весна». Кто бы что ни говорил, а играть на хороших полях при классной инфраструктуре — огромное удовольствие. Отсюда и такая гонка лидеров до самого финиша.

— Ростовчане обеспечили себе участие в Лиге чемпионов. Поздравите их?

— Безусловно! Для «Ростова» это огромный успех и потрясающее достижение. Но если говорить о наличии еврокубкового опыта, то такового у ростовчан пока, увы, не было. Поэтому в этом отношении попадание «Зенита» на вторую строчку было бы для страны предпочтительнее.

В «Ростове» старались не бросаться громкими заявлениями. Складывалось ощущение, что дончане сами до конца не понимали, что они в итоге сотворили: несмотря на большие долги, пробились в Лигу чемпионов. Вот, к примеру, отрывок из интервью помощника Курбана Бердыева Виталия Кафанова «СЭ» в апреле 2016 года.

— Разговоры о Лиге чемпионов внутри команды ходят?

— Ну что вы? Какая Лига чемпионов? Мы только когда на поле выходим, понимаем, что играем в премьер-лиге. А в остальном обычный, простой клуб с большими проблемами. О Лиге чемпионов не говорим.

Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сегодня. Казань. &quot;Рубин&quot; - ЦСКА - 0:1. Радость чемпиона Игоря АКИНФЕЕВА. Капитанская точка. ЦСКА — первый!

— Руководство клуба, региона обещает разрешить финансовую ситуацию?

— О господи... Вроде пытаемся объяснить руководителям, что реально сделать в Ростове хорошую команду. Но, наверное, здесь просто не привыкли к таким результатам, победам. Особого желания я у руководства не вижу пока...

— Не может ли возникнуть бредовая ситуация, что «Ростов» попадет в Лигу чемпионов, а денег не будет?

— В жизни так просто не бывает...

— Что вы имеет в виду?

— Мне друзья звонят и говорят: мы за вас болеем, но это неправильно, если вы станете чемпионами.

— Почему?

— Потому что так не должно быть в футболе, когда для команды ничего не делается, а она становится чемпионом. Даже за счет мастерства тренера и большого желания футболистов. Так что сейчас не думаем о золоте. Главное — сохранить коллектив в боевом состоянии.

Главное спасение Игоря Акинфеева в матче. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Главное спасение Игоря Акинфеева в матче. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Золото ручной работы!»

«Рубин» — ЦСКА — 0:1 (0:1)
Гол: Дзагоев, 19.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин (Камболов, 70), Кверквелия, Бергстрем, Котуньо, Цакташ, Оздоев, Гекдениз, Ткачук, Джалилов (Билялетдинов, 34. Портнягин, 45), Канунников.
ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников, Вернблум, Натхо (Головин, 69), Дзагоев, Еременко, Тошич (Панченко, 83), Муса (А. Березуцкий, 90+3)

Сегодня. Казань. &quot;Рубин&quot; - ЦСКА - 0:1. Леонид СЛУЦКИЙ и Евгений ГИНЕР. «Это не чемпионство имени Акинфеева«

Тем не менее ростовчане сделали все от себя зависящее, одержав уверенную победу над «Ахматом» благодаря голам Нобоа и Ерохина (2:0). А вот матч в Казани можно смело назвать настоящим триллером.

До игры футболисты «Рубина» — Рыжиков, Кузьмин, Гекдениз — не скрывали, что намерены биться не только за честь своего клуба (казанцы в том сезоне заняли лишь 10-е место. — Прим. «СЭ»), но и за своего бывшего тренера — Бердыева. И это были не пустые слова.

Именно хозяева открыли счет. На 10-й минуте Кузьмин лихо ушел от Дзагоева, прострелил на дальний угол вратарской, где забытый Марио Фернандесом Ткачук переправил мяч в сетку. Однако лайнсмен поднял флажок — офсайд.

Через 10 минут Дзагоев реабилитировался. Не без помощи все того же Ткачука. Хавбек казанцев крайне неудачно сбросил головой мяч назад своему защитнику, сделав в итоге голевой пас на «десятку» армейцев. Алан не оплошал, неотразимо пробив в ближний угол — 0:1!

«Рубин» мог сравнять счет на 37-й минуте. Цакташ здорово исполнил штрафной. Перебросил «стенку» и угодил в перекладину. Однако концовка тайма осталась за подопечными Слуцкого. Главным действующим лицом на поле стал Тошич.

Радость игроков ЦСКА. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Радость игроков ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сначала Муса обокрал Кверквелию, отдал передачу Зорану, и тот обводящим ударом с левой ноги едва не выцелил дальний угол. Вскоре серб рухнул на газон в штрафной хозяев после контакта с Бергстремом и увидел перед собой желтую карточку — за симуляцию. Наконец, Марио Фернандес выкатил пас-конфетку Мусе на линию вратарской. Нигериец уже приготовился сделать «контрольный выстрел», как набежавший Тошич зачем-то решил пробить сам и, к негодованию партнера, попал в штангу...

Большую часть второго тайма армейцы выглядели предпочтительнее казанцев. Муса затерзал Кверквелию, Головин и Дзагоев били со средней дистанции — Рыжиков был надежен.

«Рубин» дождался своего шанса на 85-й минуте. В результате неразберихи в штрафной гостей мяч отскочил к Портнягину, который бил, казалось бы, наверняка в дальний угол. Акинфеев потащил, и через мгновение каким-то фантастическим образом справился с добиванием Ткачука с трех метров, успев выставить руку.

«Боже мой, какой момент был у «Рубина»! — воскликнул комментатор встречи Константин Генич. — Сейчас вся Ростовская область схватилась за голову. Если бы хозяева забили, то «Ростов» вышел бы в лидеры чемпионата России. Феноменальный сейв Акинфеева!»

На следующий день «СЭ» вышел с заголовком на первой полосе — «Золото ручной работы!».

«То, что произошло в ЦСКА на последних минутах матча, — не что иное, как проблеск гениальности одного человека, — писал обозреватель «СЭ». — В воротах ЦСКА находился Акинфеев. И он отразил. Как — не понимает никто, включая его самого («Повезло», — констатировал вратарь в телеинтервью сразу после финального свистка). Игорь провел в этом сезоне не так много ярких матчей, его часто критиковали. Но свои лучшие мгновения он пережил в тот момент, когда это было нужнее всего. Это были божественные, неземные, золотые сейвы».

Суббота. Казань. &quot;Рубин&quot; - ЦСКА - 0:1. Только что команда Леонида СЛУЦКОГО стала чемпионом благодаря голу Алана ДЗАГОЕВА. Ни тренер, ни футболист еще не знают, что полузащитник пропустит чемпионат Европы из-за травмы... Триумф и трагедия Алана Дзагоева

Триумф и трагедия Дзагоева

— Для вас этот титул уже 20-й во главе ЦСКА. Это веха, — напомнили Евгению Гинеру в чемпионской раздевалке.

— Я не считаю титулы, нет.

— Мы считаем!

— Ну если вы считаете, тогда вехой будет 21.

— Вы ожидали, что борьба будет идти до последнего тура?

— Нет, я не мог такого предположить. Но был уверен, что сегодня «Рубин» «ляжет». Это было видно по всей прессе. Я нигде не читал о том, что «Терек» будет биться, хотя ему ничего не надо. Но зато читал высказывания всех футболистов «Рубина» и Бердыева, что они его не подведут. И прочих людей о том, что, хотя «Рубину» ничего не надо, они лягут костьми, не дадут нам стать чемпионами и будут очень рады, что чемпионом станет «Ростов»... Пускай «Ростов» хотя бы что-нибудь докажет. Я помню команду СКА из Ростова-на-Дону, которая брала Кубок, за которую играли такие люди, как Понедельник, Еськов. И великий тренер Бердыев пускай доказывает дальше, что он собой представляет.

Один из самых ярких моментов празднования армейцами чемпионства — лезгинка в исполнении Дзагоева в самолете по пути в Москву. К сожалению, матч в Казани стал для Алана одновременно триумфом и трагедией.

«Дзагоев прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости. Характер травмы не позволяет Дзагоеву принять участие в Euro-2016», — говорилось в заявлении пресс-службы РФС на следующий день после золотого матча ЦСКА в Казани.

Как стало известно «СЭ», Алан получил травму на 71-й минуте в единоборстве с хавбеком «Рубина» Цакташем, после чего, впрочем, доиграл матч до конца. Вылечить повреждение за три недели, оставшиеся до Euro-2016, было невозможно... Вместо Дзагоева в состав включили полузащитника «Краснодара» Дмитрия Торбинского.

Сегодня. Москва. Леонид СЛУЦКИЙ в редакции &quot;СЭ&quot;. Леонид Слуцкий: «В Широкове не разочарован»

— Как Дзагоев доиграл 20 минут с травмой? — спросили Слуцкого журналисты «СЭ».

— На адреналине. Ему было больно не до такой степени, что невозможно терпеть. Когда решающий матч, то не обращаешь на такие мелкие, как тебе кажется, ушибы. Только, как оказалось, это был перелом...

— Зачем же Дзагоев танцевал лезгинку в самолете?

— Это то же самое, что кульбит Оланаре. Никакого отношения одно к другому не имеет — перелом уже есть. Форвард со своей травмой ходил на базу, может жить полноценной жизнью, как и Дзагоев. Если Алану в ближайший месяц нужно будет исполнить лезгинку, то проблем не возникнет. Но играть в футбол на своем уровне он не сможет. Есть повреждения, с которыми люди спокойно живут, но выходить на поле не могут.

Слуцкого, естественно, попросили оценить прошедший золотой сезон.

«У нас не было условного Вагнера или Думбья, которые бы колотили и колотили, а мы могли надеяться на них: если не пойдет у ЦСКА в целом, человек все равно решит задачу. Наше золото — абсолютно командное. И апофеозом всего этого стал сейв Акинфеева, который я рассматриваю не просто как отдельное спасение Игоря, а именно как цепочку, эстафетную палочку, которую мы передавали друг другу и в конце концов отдали капитану команды. А он совершил грандиозное спасение и с честью завершил этот тяжелейший сезон. Поэтому чемпионство далось действительно очень сложно. У всех возникало ощущение, что мы все вместе тянем, как бурлаки, неподъемную баржу. А если хотя бы кто-то один расслабится пусть даже на 10 процентов, она тут же пойдет ко дну. Я не знаю, как это смотрелось со стороны. Почему-то все, мне кажется, думают: вот, ЦСКА спокойно, уверенно взял золото на чемпионском опыте. Но ведь он не дает тебе возможность выходить на поле уже со счетом 3:0! И он не значит, что соперник, к примеру, не вступит пять раз за игру с тобой в единоборства. Безусловно, опыт есть, но его нужно обогащать каждый день».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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