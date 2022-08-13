Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:15

Как Семак справится без Клаудиньо? Сутормин удержит Карраскаля? Что покажет Чалов?

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Сутормин и Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
Хесус Медина и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/5
Главные тактические интриги матча в Петербурге.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в центральном матче 5-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака подрастеряла очки на старте чемпионата и занимает промежуточное 4-е место, в то время как ЦСКА Владимира Федотова подходит к этому матчу лидером. «СЭ» выделяет главные тактические интриги предстоящей встречи.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Правый фланг — основная проблема «Зенита». ЦСКА может воспользоваться ею за счет Карраскаля

Травмы Вячеслава Караваева и Далера Кузяева привели к тому, что на правом фланге обороны у «Зенита» выходит Алексей Сутормин. Он уступает первым двум и в плане игры в защите (часто оставляет за собой свободные зоны, проигрывает ситуации «один в один» и невовремя выбрасывается на перехват), и в плане индивидуального мастерства (на среднем уровне выполняет как короткие, так и длинные передачи, плохо действует под давлением и почти не идет в дриблинг).

Хорхе Карраскаль. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хорхе Карраскаль.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

У ЦСКА на левом краю особо опасен Хорхе Карраскаль — колумбиец не прощает соперникам позиционных ошибок и очень технично разбирается с ними на скорости. Если Деян Ловрен в этом матче не будет надежно страховать Сутормина (с чем иногда возникают проблемы из-за плохой реакции хорвата), то правый фланг будет самым уязвимым местом в обороне сине-бело-голубых.

Клаудиньо. Клаудиньо пропустит 4-5 недель из-за травмы

Без Клаудиньо «Зенит» потеряет в креативе. Его могут заменить Бакаев и Малком

В матче с «Ахматом» Клаудиньо получил повреждение и не сможет помочь команде в игре с ЦСКА. Бразилец выполняет в «Зените» две важнейшие функции. Во-первых, отвечает за розыгрыш мяча из глубины и определение вектора атаки. При выходе на чужую половину поля Клаудиньо опускается чуть ниже всей средней линии и делает забросы на открытых партнеров на флангах. Во-вторых, бразилец умеет классно удерживать мяч около штрафной, искать возможность для обостряющего паса между линиями и неожиданно для противника переходить из зоны в зону, используя игру пятками, короткие «стеночки» с партнерами и дриблинг на ограниченном пространстве.

Алексей Сутормин и Клаудиньо. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Сутормин и Клаудиньо.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Занять место Клаудиньо может либо Малком (тогда схема из 4-3-3 трансформируется в 4-4-2 с двумя нападающими), либо Бакаев. Однако полноценно заменить Клаудиньо «Зениту» все равно, конечно, не удастся. Это позволит ЦСКА быстрее вытеснять питерцев из финальной трети, реже оставлять неприкрытых соперников на ударной позиции и не вжиматься в штрафную при позиционных атаках.

Матео Кассьерра. Матео Кассьерра: «В Колумбии видел перестрелки. На моих глазах гибли люди»

Рывки за спины защитникам — главное оружие «Зенита» в атаке. Вендел и Кассьерра отлично играют роли ложных «девяток»

Высокорослые центральные защитники ЦСКА по понятным причинам не обладают высокой скоростью и ловкостью, в связи с чем регулярно позволяют форвардам соперника забрасывать себе мяч за спину, опасно открываться на грани офсайда и получать передачи в высоких позициях. Нападающие «Зенита» достаточно юркие и умеют классно отклеиваться от противников, при этом стараясь играть в касание и не замедлять атаку. Особенно в этом плане выделяется Малком — бразилец, несмотря на небольшие габариты (рост — 171 см) жестко ставит противникам корпус, играя спиной к чужим воротам и забегая защитникам за спины.

Матео Кассьерра. Фото ФК «Зенит»
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

Еще одна фишка — использование Матео Кассьерры и Вендела на позиции ложных «девяток». Оба футболиста забегают в штрафную и уводят противников ближе к воротам, а партнеры в это время врываются в свободные зоны и на оперативном просторе создают опасный момент.

В составе ЦСКА должны быть особо внимательны и не забывать при обороне спускаться из опорной зоны Максим Мухин и Константин Кучаев, помогая блокировать передачи соперника низом.

13.08.2022 | Зенит — ЦСКА

Чалов очень хорош в подыгрыше и отлично взаимодействует с Мединой и Карраскалем. Его роль может стать ключевой в матче

При Владимире Федотове Федор Чалов стал больше играть в оттяжке и комбинировать с вингерами, занимая позицию форварда только ситуативно. Он старается чаще действовать около штрафной, скидывая мяч партнерам, отходить в глубину и находить передачей свободного футболиста на бровке, а также открываться ближе к средней линии. В нынешнем сезоне Чалов — второй в команде по xGChain, четвертый по xA и xGBuildup и третий по передачам под удар (среди тех, кто сыграл хотя бы 90 минут).

Хесус Медина и Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Хесус Медина и Федор Чалов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Защитники «Зенита» редко выдергиваются из линии для перехвата, предпочитая плассироваться до самого последнего момента, поэтому в зонах перед штрафной периодически появляется пространство, через которое можно беспрепятственно провести мяч для заброса или проникающего паса. Учитывая то, что питерцы будут следить за более опасными в плане игры один в один и дальних ударов Карраскалем и Хорхе Мединой, у Чалова есть шанс стать теневым героем этой встречи.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
ЦСКА

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Алексей Сутормин
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
Пять причин, почему ЦСКА сможет победить «Зенит». Среди них травма Клаудиньо, крутой Федотов и проблемы Семака с вратарями
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
Деменко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА
«Локомотив» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Кечинов считает «Спартак» фаворитом в матче против «Сочи»
Агент Кассьерры — об игре с ЦСКА: «Классический матч, не более. Матео знает, как приносить победу»
Экс-игрок ЦСКА Малюков верит в победу армейцев над «Зенитом»
Кузнецов не считает, что в «Локомотиве» в ближайшее время произойдут перестановки в тренерском штабе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сыграли очередной договорняк». Садырин против Бышовца, огненные пресс-конференции, гол Семака ударом через себя. Сюжеты из 90-х
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 4 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости