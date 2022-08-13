Как Семак справится без Клаудиньо? Сутормин удержит Карраскаля? Что покажет Чалов?
«Зенит» сыграет с ЦСКА в центральном матче 5-го тура РПЛ. Команда Сергея Семака подрастеряла очки на старте чемпионата и занимает промежуточное 4-е место, в то время как ЦСКА Владимира Федотова подходит к этому матчу лидером. «СЭ» выделяет главные тактические интриги предстоящей встречи.
Правый фланг — основная проблема «Зенита». ЦСКА может воспользоваться ею за счет Карраскаля
Травмы Вячеслава Караваева и Далера Кузяева привели к тому, что на правом фланге обороны у «Зенита» выходит Алексей Сутормин. Он уступает первым двум и в плане игры в защите (часто оставляет за собой свободные зоны, проигрывает ситуации «один в один» и невовремя выбрасывается на перехват), и в плане индивидуального мастерства (на среднем уровне выполняет как короткие, так и длинные передачи, плохо действует под давлением и почти не идет в дриблинг).
У ЦСКА на левом краю особо опасен Хорхе Карраскаль — колумбиец не прощает соперникам позиционных ошибок и очень технично разбирается с ними на скорости. Если Деян Ловрен в этом матче не будет надежно страховать Сутормина (с чем иногда возникают проблемы из-за плохой реакции хорвата), то правый фланг будет самым уязвимым местом в обороне сине-бело-голубых.
Без Клаудиньо «Зенит» потеряет в креативе. Его могут заменить Бакаев и Малком
В матче с «Ахматом» Клаудиньо получил повреждение и не сможет помочь команде в игре с ЦСКА. Бразилец выполняет в «Зените» две важнейшие функции. Во-первых, отвечает за розыгрыш мяча из глубины и определение вектора атаки. При выходе на чужую половину поля Клаудиньо опускается чуть ниже всей средней линии и делает забросы на открытых партнеров на флангах. Во-вторых, бразилец умеет классно удерживать мяч около штрафной, искать возможность для обостряющего паса между линиями и неожиданно для противника переходить из зоны в зону, используя игру пятками, короткие «стеночки» с партнерами и дриблинг на ограниченном пространстве.
Занять место Клаудиньо может либо Малком (тогда схема из 4-3-3 трансформируется в 4-4-2 с двумя нападающими), либо Бакаев. Однако полноценно заменить Клаудиньо «Зениту» все равно, конечно, не удастся. Это позволит ЦСКА быстрее вытеснять питерцев из финальной трети, реже оставлять неприкрытых соперников на ударной позиции и не вжиматься в штрафную при позиционных атаках.
Рывки за спины защитникам — главное оружие «Зенита» в атаке. Вендел и Кассьерра отлично играют роли ложных «девяток»
Высокорослые центральные защитники ЦСКА по понятным причинам не обладают высокой скоростью и ловкостью, в связи с чем регулярно позволяют форвардам соперника забрасывать себе мяч за спину, опасно открываться на грани офсайда и получать передачи в высоких позициях. Нападающие «Зенита» достаточно юркие и умеют классно отклеиваться от противников, при этом стараясь играть в касание и не замедлять атаку. Особенно в этом плане выделяется Малком — бразилец, несмотря на небольшие габариты (рост — 171 см) жестко ставит противникам корпус, играя спиной к чужим воротам и забегая защитникам за спины.
Еще одна фишка — использование Матео Кассьерры и Вендела на позиции ложных «девяток». Оба футболиста забегают в штрафную и уводят противников ближе к воротам, а партнеры в это время врываются в свободные зоны и на оперативном просторе создают опасный момент.
В составе ЦСКА должны быть особо внимательны и не забывать при обороне спускаться из опорной зоны Максим Мухин и Константин Кучаев, помогая блокировать передачи соперника низом.
Чалов очень хорош в подыгрыше и отлично взаимодействует с Мединой и Карраскалем. Его роль может стать ключевой в матче
При Владимире Федотове Федор Чалов стал больше играть в оттяжке и комбинировать с вингерами, занимая позицию форварда только ситуативно. Он старается чаще действовать около штрафной, скидывая мяч партнерам, отходить в глубину и находить передачей свободного футболиста на бровке, а также открываться ближе к средней линии. В нынешнем сезоне Чалов — второй в команде по xGChain, четвертый по xA и xGBuildup и третий по передачам под удар (среди тех, кто сыграл хотя бы 90 минут).
Защитники «Зенита» редко выдергиваются из линии для перехвата, предпочитая плассироваться до самого последнего момента, поэтому в зонах перед штрафной периодически появляется пространство, через которое можно беспрепятственно провести мяч для заброса или проникающего паса. Учитывая то, что питерцы будут следить за более опасными в плане игры один в один и дальних ударов Карраскалем и Хорхе Мединой, у Чалова есть шанс стать теневым героем этой встречи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0