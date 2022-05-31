Зачем «Зениту» Бакаев? Неужели на место Малкома?
Потенциально скандальный трансфер
После победы над «Динамо» в финале Кубка России 25-летний хавбек «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, что покидает воспитавший его клуб, а в понедельник в соцсетях попрощался с болельщиками красно-белых. Слухи об уходе полузащитника зрели давно: тема его истекающего контракта была одной из основных весь сезон, и сам Бакаев заявлял, что хочет остаться в «Спартаке». Но в мае «РБ Спорт» опубликовал инсайд: игрок может перейти в «Зенит» на правах свободного агента. И сейчас вариант с невской командой остается самым вероятным.
Сам факт перехода воспитанника «Спартака» в «Зенит» потенциально станет одной из главных тем трансферного окна. Бакаева будут сравнивать с Артемом Дзюбой, он точно испортит отношения с болельщиками красно-белых и будет прохладно принят «виражом». Но на эту ситуацию важно взглянуть и под практическим углом: зачем вообще Сергею Семаку нужен этот игрок?
Правый вингер
Начнем с простейшего — позиция. Бакаев — атакующий футболист, который в академии красно-белых и «Спартаке-2» чаще всего занимал место левого полузащитника. Однако во взрослом футболе из Зелимхана сделали инвертированного вингера, то есть левшу, играющего на правом фланге. Это позволило Бакаеву раскрыться за счет смещений в центр, разрезающих передач и, конечно, неординарного дриблинга.
У «Зенита» есть левша на правом фланге — Малком. Но у бразильца фактически нет дублера: если он в минувшем сезоне не мог играть, то на правом краю выходил либо Далер Кузяев, либо Андрей Мостовой. И тот и другой — правоногие, что, естественно, влияло на структуру атак «Зенита» в отдельных матчах. Бакаев по качествам напоминает Малкома: оба быстрые, обожают лезть в обводку, но у бразильца дриблинг эффективнее. Во многом — из-за разницы в росте (зенитовец ниже на 9 сантиметров), а также смещенного вниз центра тяжести у Малкома.
И по статистике, и визуально Бакаев проигрывает южноамериканцу. Российский хавбек в минувшем чемпионате не забил ни одного мяча (хотя отличался голами в Кубке и Лиге Европы). Все основные метрики — на стороне бразильца. И продвинутые тоже — например, xG (качество ударов) и xA (качество обостряющих передач).
Статистика Зелимхана Бакаева и Малкома в РПЛ-2021/22
|
|
Бакаев
|
Малком
|
Матчи
|
26
|
24
|
Минуты
|
1383
|
1865
|
Голы
|
0
|
8
|
Удары
|
19
|
52
|
Гол.передачи
|
6
|
6
|
Передачи под удар
|
56
|
61
|
Точность передач
|
71,6%
|
83,6%
|
Попытки дриблинга
|
29
|
43
|
Успешность дриблинга
|
54,7%
|
67,2%
|
xG
|
2,96
|
6,30
|
xA
|
3,84
|
6,61
Все данные — Opta
Игрок для контратак
Бакаев даже без сравнений с Малкомом не кажется очевидным усилением «Зенита». Зелимхан ярко проявил себя в «Арсенале» при Олеге Кононове и Игоре Черевченко («8+4» в сезоне-2018/19) и в «Спартаке» при Доменико Тедеско («10+14» в сезоне-2019/20), но после этого прогресс замедлился. У него все еще неплохая статистика голевых передач, но результативность резко упала — всего четыре гола за два последних сезона во всех турнирах.
Распространен слух, согласно которому на Бакаева повлиял коронавирус: он подхватил ковид в 2020 году и якобы долго приходил в себя. Но скорее дело в тренерской чехарде, частой смене позиций и недоверии. Важна и философия тренеров: в «Арсенале» и у Тедеско в «Спартаке» Бакаев был эффективен в вертикальном контратакующем футболе. А Семак от этого стиля уже отошел. Первую половину сезона-2020/21 Зелимхан отыграл на месте «десятки», где к нему было много вопросов, а после прихода Квинси Промеса зимой Бакаев вообще выпал из состава — вторая половина того сезона напрочь вылетела из карьеры полузащитника.
Руй Витория вернул Бакаева на место правого вингера, но прежнего Зелимхана при португальце мы не видели. Паоло Ваноли сместил россиянина в полуфланг, где он неплохо взаимодействовал с Промесом, но вспыхивал лишь отрезками (например, в мартовском матче с «Динамо»). Почему так — загадка. Возможно, дело в психологии, ведь, во-первых, весь сезон Бакаев не знал о своем будущем, во-вторых, сам он очень эмоциональный и зависимый от моментов футболист. Пара неудачных ударов — и вся игра может повалиться.
Брать Бакаева — риск для «Зенита» еще и с точки зрения атмосферы в команде. Его осенний выпад в сторону Виктора Мозеса («он тоже не Марадона, чтобы мне что-то рассказывать») указывает на непростые взаимоотношения Зелимхана с партнерами. А на днях хавбек признался, что его задели слова Ваноли об игровых качествах в интервью «СЭ». Итальянец сказал: «У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Однако нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять, прежде всего, психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол — это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете. Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда — индивидуально, когда — в два касания».
Лимит и возможное решение ФИФА
Пока все выглядит так, что Бакаев, если перейдет, будет дублером Малкома. Против Зелимхана играет и лимит, который уже одобрило Министерство спорта: со следующего сезона в заявке клубов РПЛ могут находиться до 13 легионеров. В такой ситуации брать обладателя паспорта с приличной зарплатой на скамейку как минимум странно. Но есть нюанс.
Этот нюанс — ФИФА, которая может разрешить иностранным футболистам уходить из российских клубов без компенсации. Сейчас легионеры «Зенита» не собираются покидать Санкт-Петербург, но ФИФА может все перевернуть, и на того же бесплатного Малкома обязательно возникнет спрос в Европе. Если бразильцы уйдут, то Бакаев моментально станет футболистом основы.
В «Зените» что-то знают?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0