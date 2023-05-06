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Играл у Романцева, был на просмотре у ван Гала. Все потерял, умер в хосписе в 48 лет

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист Юрий Петров
Юрий Петров.
Фото Dolph Cantrijn, tubantia.nl
Грустная история Юрия Петрова.

Раньше него забил только Жано. Романцев отчислил за нарушение режима

Юрий Петров рано ворвался в советский футбол. В 16 лет нападающий дебютировал в высшей союзной лиге за «Днепр». А в возрасте 17 лет и 17 дней забил свой первый гол в элитном дивизионе, причем победный — в ворота «Шахтера» (1:0). Из-за недопонимания с главным тренером днепрян Евгением Кучеревским талантливый форвард покинул команду и перебрался в Москву. Футболист приглянулся рулевому «Спартака» Олегу Романцеву. Однако стать твердым игроком основы красно-белых так и не смог.

— Романцев любил гнуть свою линию. Он любил спартаковцев, — рассказывал Петров в одном из интервью в 2015 году. — Это не значит, что он плохой тренер. Но бывало такое, что в начале тренировки Олег Иванович давал определенную задачу. У нас что-то могло не получаться, пасы не туда отдавали. Тогда он останавливал тренировку и говорил: «Хорошо, завтра продолжим». И уходил... Уровень футболистов в том «Спартаке» был очень высоким. Если проводили спарринг «старшие» против «младших», то у Карпина, Попова или Пятницкого мяч было невозможно забрать. Техника замечательная, владение прекрасное — нелегко было. Я в «Спартаке», кстати, еще застал легендарного Николая Петровича Старостина.

Петров внес свой небольшой вклад в первое российское чемпионство красно-белых. В его активе один забитый мяч — в принципиальном для Романцева поединке против «Асмарала» Константина Бескова. Заменив Карпина на 54-й минуте, он вскоре установил окончательный счет в этой встрече — 1:1. Ему на тот момент было 17 лет 304 дня. Целых 17 лет форвард являлся самым юным игроком «Спартака» — автором гола в ЧР. В 2009 году его достижение побил Жано Ананидзе, поразивший ворота «Локомотива» в возрасте 17 лет и 8 дней.

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Надолго в «Спартаке» Петров не задержался. Уже тогда у него начали проявляться проблемы с режимом. Вот что, в частности, говорил Романцев, оценивая состав своей команды в сезоне-1992:

«Постепенно команда выкристаллизовывалась. Не подошел Вели Касумов, который, как выяснилось, не умеет конкурировать. У Кахабера Цхададзе место в составе как раз было твердое. Но он считал себя столпом команды, без которого все рухнет, и когда однажды из-за опоздания на сборы не был поставлен на игру, психанул, втихаря собрал вещи и уехал. Я ему мешать не стал: не хочет играть — не надо. Еще трое — Петров, Бушманов и Каратаев — были отчислены на общем собрании команды за нарушения режима».

— Мы с Юрой ненадолго пересеклись в «Спартаке», — рассказывает бывший форвард красно-белых Николай Писарев. — Мне он казался парнем с потенциалом. Невысокого роста, резкий, скоростной. С кем его можно сравнить по стилю из российских нападающих? Возможно, с Кержаковым. Где-то они были похожи. Думал, что он станет забивным. Другое дело, что конкуренция в «Спартаке» в нападении тогда была весьма серьезная. Радченко, Бесчастных, я. Проблемы с режимом? Сложно сказать... Он все-таки был помоложе. У них была своя компания. Он, Каратаев. Они жили на базе. Кажется, там что-то произошло, и Олег Иваныч принял меры... При этом мне казалось, что Юру еще вернут в «Спартак». Все-таки Радченко уехал. Но не сложилось. Когда Петров играл в Голландии, а я в Германии, иногда созванивались. Кажется, у него был вариант в бундеслиге. Понятно, что свой потенциал он не смог реализовать полностью из-за своего характера.

«Юре казалось, что он умеет на поле слишком много. Иногда терял ориентиры...»

Петров перебрался в другую московскую команду — «Локомотив» Юрия Семина, за который сыграл 24 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Принял он участие и в первой встрече 1/32 финала Кубка УЕФА против «Ювентуса» (0:3, дубль Роберто Баджо), схлопотав желтую карточку уже на 16-й минуте.

Борис Игнатьев поработал с Петровым и в юношеской сборной, и в молодежной, и в «Локомотиве». В разговоре с корреспондентом «СЭ» опытнейший специалист отмечает, что порой ему было непросто найти общий язык с перспективным футболистом.

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— Петров был одаренным нападающим, — говорит Борис Петрович. — Быстрый. Он не боялся брать игру на себя, пускался в дриблинг. Сейчас мы восхищаемся Пиняевым, а раньше, в начале 90-х, таких неординарных исполнителей было больше. Юра мог решить в одиночку эпизод, обладал довольно высоким индивидуальным мастерством. Этим он, конечно, подкупал. При этом я бы не сказал, что по потенциалу Петров явно превосходил других нападающих, с которыми мне довелось поработать. Так, его сложно сравнить с Олегом Саленко. Все-таки разный уровень. Но Юра был добротным форвардом, который при должном отношении к делу мог добиться гораздо большего. Он многое умел. Однако при этом ему казалось, что он умеет даже больше, чем на самом деле... Поэтому иногда терял ориентиры. В принципе, в таком возрасте немало футболистов, которым кажется, что тренер придирается и давит своим авторитетом, подсказывает неправильные вещи. Это, что называется, мальчишеское восприятие игры как таковой. Нарушал ли он режим? В систему это не перетекало, но в случае победы он на эмоциях мог себе позволить лишнее, отметить... Был подвержен эмоциям, эйфории. Однако подчеркну еще раз: не могу назвать его загульным молодым человеком. Мы с ним беседовали на эти темы. Он соглашался: мол, все понимаю. Но потом опять мог где-то что-то нарушить. Края он в целом тогда видел. Скорее Юру можно назвать парнем с непростым характером. Со своим выраженным «я», с определенным апломбом. Мог жестко отстаивать свои позиции, даже слишком жестко, нарушая субординацию. С другой стороны, я что-то на своем веку не видел послушных талантов (смеется).

Луи ван Гал
Луи ван Гал.
Фото Global Look Press

Ван Гал сказал: «Извини, но я выбираю Финиди»

Судьбоносным в карьере нападающего стал юниорский чемпионат мира (игроки до 20 лет), который в 1993 году проходил в Австралии. Сборная России под руководством Александра Пискарева вышла из группы, победив Камерун, Колумбию и уступив хозяевам турнира. В четвертьфинале наша команда крупно проиграла Гане — 0:3, однако несмотря на такой результат, некоторые футболисты попали на карандаш европейских скаутов.

— Я играл за юниорскую сборную России на чемпионате мира в Австралии, где меня и заметили, — говорил Петров. — У меня тогда был агент, который жил в США, а родом был из Львова. Он организовал мне турне по немецким клубам.

Смотрины в «Гамбурге» и «Карлсруэ» оказались неудачными. Зато появился шанс подписать контракт с «Аяксом», который тогда тренировал Луи ван Гал.

— Тренировался с «Аяксом» в течение месяца, — вспоминал Петров. — Я привык к игровой схеме 4-4-2, а в Амстердаме Луи ван Гал наигрывал 4-3-3. Я был невысокого роста и имел неплохую скорость. Наставник «Аякса» решил использовать мои преимущества по-своему. «Когда принимаешь мяч на правом фланге, то не беги к воротам забивать. Мне это не нужно. Ты должен обыграть соперника и прострелить на центрфорварда Литманена», — говорил мне тренер. На мою позицию было четверо кандидатов. Двух отправили домой довольно быстро, а меня и Джорджа Финиди оставили. На собрании ван Гал позвал меня к себе и сказал: «Ты хороший футболист, но, к сожалению, не подходишь «Аяксу». Я выбираю Финиди».

При этом ван Гал посоветовал тогдашнему наставнику дортмундской «Боруссии» Оттмару Хитцфельду взять меня на просмотр. Я поехал в Дортмунд, где играли Ридли, Заммер, Шапюиза. К сожалению, с «Боруссией» тоже не сложилось — чувствовал, что мне не хватает физической подготовки. Минут пять на максимуме я мог побегать, но на большее не хватало. Так я вернулся в «Локомотив» ни с чем".

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В Голландию Петров уехал в следующем, 1994 году, но в куда более скромный клуб — «Валвейк». В 12 играх чемпионата страны за новую команду форвард забил 7 голов и получил приглашение от «Твенте», в составе которого провел три сезона и завоевал бронзовые медали (87 матчей, 17 голов, 5 передач).

Расставание с «Твенте» вышло весьма скандальным. В начале февраля 1998 года появилась информация о том, что голландский клуб расторг контракт с 23-летним нападающим. Во время сбора в Хорватии форвард опоздал в отель к отбою и уже на следующий день получил расчет. Столь жесткие дисциплинарные меры были вызваны тем, что еще в конце 1997 года Петров был задержан дорожной полицией за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. После этого «Твенте» предупредил футболиста, что в случае еще одного скандального инцидента он немедленно будет отчислен из команды.

Юрий вернулся в «Валвейк», и поначалу дела в новом старом клубе у него шли неплохо. Однако в сезоне-2000/01 у футболиста возник конфликт с главным тренером Мартином Йолом, в результате которого форварда отправили в фарм-клуб. Изредка его возвращали из опалы, но игрового времени в основе он получал крайне мало.

«Юрий Петров потерял все...»

Петров принял решение сменить команду и мог оказаться даже в МLS. В марте 2003 года он прибыл на просмотр «Ди.Си. Юнайтед» из Вашингтона, однако по каким-то причинам не подошел американцам. В итоге Юрий ненадолго вернулся в Россию, подписав контракт с «Аланией». Из-за травмы он провел за владикавказцев всего 5 матчей, забив при этом два гола. Дальше в его карьере были «Волынь», хабаровский СКА и харьковский «Металлист».

В 2006-м Юрий вернулся в Голландию, где уже выступал за любительские команды.

В 2011 году «Рубин» встречался с «Твенте» в 1/16 финала лиги Европы. Корреспондент «СЭ» тогда разыскал Петрова в Голландии.

— Вы чем сейчас занимаетесь?

— Пробую себя в агентском бизнесе. Предлагаю игроков в Россию и Украину. В футбол вот играю. Мог бы «пылить» во втором по рангу дивизионе, профессиональном, но решил поставить точку в карьере. Деньги там скромные, а тренировки — два раза в день. В любительской лиге проще.

— А бизнес как идет?

— Стараемся. С «Томью», например, сейчас работаем. Ищем нападающего в Бенилюксе. Здесь есть класс и качество, но нет денег. Можно что-то подыскать.

— Почему в отличие от многих русскоговорящих футболистов, выступавших в Голландии, вы не вернулись на родину?

— Мне здесь понравилось. Затянула эта спокойная и упорядоченная жизнь. О выборе не жалею. И потом я здесь только в высшей лиге восемь сезонов провел!

Относительно спокойная и упорядоченная жизнь после завершения игровой карьеры продлилась недолго... В 2017 году в издании AD появился материал под названием «Бывший футболист Юрий Петров потерял все».

Из него следовало, что супруга игрока в 2012 году подала на развод и вместе с детьми переехала в другой город. Причина — серьезные проблемы Юрия с алкоголем. Из-за них он впоследствии потратил все оставшиеся у него деньги и начал вести асоциальный образ жизни...

Какой-то новой информации о том, что дела у Петрова пошли на лад, больше не появлялось. И вот вечером 29 апреля обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер сообщил о смерти бывшего форварда «Спартака», который в последнее время жил в голландском хосписе.

Юрию было всего 48 лет.

Футболист Юрий Петров (№11) в составе сборной России
Юрий Петров (№11) в составе сборной России.
из личного архива

Добрый, безотказный, любил советские комедии

Дмитрий Шуков долгое время играл в Голландии («Витесс», «НАК Бреда», «Виллем», «Твенте») и хорошо знал Петрова.

— Юра в свое время был очень яркий нападающий в чемпионате Голландии. Быстрый, с техникой дружил. Мог сыграть нестандартно, забивал, открывался в «усы». Добротный форвард! С кем бы я его сравнил из других наших нападающих? Возможно, с Александром Пановым. Маленький, быстрый, шустрый. Мы с Петровым тесно общались, семьями дружили, в гости друг к другу ездили.

— Ничего не предвещало тогда такого печального конца?

— Ну не то что бы не предвещало... Все, наверное, было ожидаемо. Рано или поздно что-то должно было случиться...

— Почему?

— Ну... Ни для кого не секрет, что у Юрия были проблемы с алкоголем. Ты же можешь оценить, кто злоупотребляет этим делом, кто где-то уже переходит какую-то черту. Потихоньку все шло к этому... Наверное, сказался и развод. Когда остался без семьи, возможно, его уже мало кто мог сдерживать. Но я могу только предполагать, так как в последние годы потеряли связь с ним. Юра сменил номер телефона. И жил он уже не пойми где... Я и не знал, что с ним происходит.

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— В итоге Юрий умер в хосписе...

— Насколько я знаю, у Юры была социальная квартира. Потом в ней случился пожар. После этого его здоровье пошатнулось. Пока ему подыскивали новую квартиру, он временно жил в этом хосписе. Как-то так. Точную причину смерти я не знаю.

— Каким он вам запомнился?

— Да веселым он был, добрым. Безотказным. Если что-то у него попросишь, он всегда сделает. Никогда не помню, чтобы он был в депрессии. Ко всем вещам относился с юмором, с иронией. Любил жизнь. Очень любил советские комедии. Мы не так часто собирались, но, когда встречались, с Юрой никогда не было скучно.

— До какого уровня он мог дорасти как футболист?

— Да в «Аяксе», думаю, вполне мог бы заиграть. Я бы не сказал, что во время игровой карьеры он был злостным нарушителем режима. Может быть, иногда позволял себе лишнего, да... А вот после того, как повесил бутсы на гвоздь, видимо, не нашел себя в жизни. Ну и развод тоже его, похоже, подкосил...

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