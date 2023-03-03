«Теперь ван дер Сар будет правильно произносить фамилию «Кечинов»!» 25 лет назад красно-черный «Спартак» нокаутировал «Аякс»

Одна из самых ярких страниц в истории российского футбола.

Ровно 25 лет назад «Спартак» одержал одну из самых громких побед в своей еврокубковой истории. Команда Олега Романцева в Амстердаме переиграла «Аякс» в первом матче 1/4 финала Кубка УЕФА — 3:1.

«Кто-то набирает форму полгода, а Цымбаларь — два-три дня»

А ведь этой победы могло и не быть, не случить со «Спартаком» футбольной трагедии полугодом ранее. В августе 1997-го красно-белые не смогли отобраться в групповой турнир Лиги чемпионов, сенсационно не пройдя скромный словацкий «Кошице».

«Спартак» отправился в турнир рангом ниже — Кубок УЕФА, поочередно одолев швейцарский «Сьон», испанский «Вальядолид» и немецкий «Карлсруэ».

В четвертьфинале предстояло проверить свои силы на фоне «Аякса». Главная проблема состояла в том, что «Спартак» на три месяца — с декабря по март — остался без официальных игр.

В рамках подготовки к возобновлению сезона в феврале москвичи приняли участие в традиционном Кубке Содружества. Спартаковцы предсказуемо дошли до финала, в котором уступили киевскому «Динамо» (0:1).

То поражение внешне никак не расстроило Романцева.

— На команде может сказаться негативно второе поражение подряд от киевского «Динамо» в финале Кубка Содружества?

— Если у нас нормальные футболисты, то это поражение только добавит им энтузиазма, у них должно появиться еще больше желания работать. Почему? Потому что, несмотря на свою плохую игру в финале, они увидели, что динамовские игроки ничуть не лучше их. И разговоры о киевском суперклубе, считаю, не имеют под собой никаких оснований. По крайней мере — пока. Просто одной команде больше повезло, чем другой. Вот и все.

Александр Ширко и Егор Титов в матче против «Аякса». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Журналисты не могли не спросить Олега Ивановича и про предстоящего соперника в Кубке УЕФА.

— Вы представляете, кто и на какой позиции будет играть против «Аякса»?

— Если скажу, что я сомневаюсь, будет ли играть Аленичев, — это покажется просто смешным. Конечно, существует какой-то костяк, который выйдет в стартовом составе при любых обстоятельствах. Думаю, точно так же и в «Аяксе». Естественно, появятся в составе голландцев и Литманен, и Бабангида. Мы изучаем особенности игры каждого футболиста «Аякса». Скажем, Бабангида — прекрасный спринтер, и против него нам надо найти свои аргументы.

— Какие?

— Против скоростного игрока одно оружие — встречать его как можно раньше. У нас многие это умеют, но кто именно будет играть против Бабангиды, пока не скажу.

Поинтересовались у рулевого красно-белых и про кадровые проблемы команды.

— Верно, что из-за травм у вас не смогут играть Цымбаларь и Пятницкий?

— Нет. Цымбаларь уже приступил к занятиям в общей группе. Он — один из тех футболистов, который обладает уникальной способностью набирать форму стремительно. Кому-то для этого надо полгода, а Цымбаларю достаточно два-три дня. Это — от Бога.

— Что скажете о Пятницком?

— Он сам себя вычеркнул из списка возможных кандидатов на место в составе. На него надежд нет. Раз у Пятницкого нет желания играть, то он нам не помощник.

Горлукович играл с открытой раной, Хлестов закрыл Бабангиду

«Аякс» (Амстердам) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1)

Голы: Ширко, 26 (0:1). Ширко, 52 (0:2). Арвеладзе, 57 (1:2). Кечинов, 84 (1:3).

«Аякс»: ван дер Сар, Олисе, Блинд, Ф. де Бур, Р. де Бур, Руды (Мелхиот, 81), Горре (Дани, 69), Витчге, Бабангида (Маккарти, 76), Арвеладзе, М. Лаудруп.

«Спартак»: Филимонов, Горлукович, Ананко, Ромащенко, Хлестов, Кечинов, Аленичев, Титов, Тихонов, Ширко (Писарев, 80), Бузникин (Цымбаларь, 46).

Наказания: Арвеладзе, 58. Ширко, 61. Горлукович, 63. Ананко, 70 (предупреждения).

Судья: Гюнтер Бенкоэ (Австрия).

3 марта. Амстердам. Стадион «Арена». 50 000 зрителей.

Болельщики «Спартака» были сильно удивлены, увидев свою команду в Амстердаме в красно-черной полосатой форме. После матча ситуацию прояснил администратор москвичей Александр Хаджи:

— Так получилось, что форма у «Спартака» и «Аякса» одинаковой красно-белой расцветки. Правила же УЕФА на этот счет предельно строги, поэтому заранее было оговорено, что и мы, и голландцы изготавливаем запасной вариант формы. По положению о международных соревнованиях первыми форму выбирают хозяева. «Аякс», естественно, предпочел свои традиционные цвета. Мы же на утреннем совещании в день матча показали два комплекта своей формы: один полностью красный, второй — красно-черной расцветки. Оба варианта я выбирал и заказывал по каталогу у одного из спонсоров нашей команды. На том же совещании делегат УЕФА выбрал красно-черный вариант. Кстати, такие цвета имеют и свою историческую подоплеку. В первые послевоенные и 50-е годы «Спартак» постоянно играл в красных футболках и черных трусах.

Соперники недолго присматривались друг к другу. Уже на третьей минуте Арвеладзе нанес первый удар по воротам. В последующем от этого нападающего, которого партнеры постоянно искали рассекающими оборону передачами, и исходила главная угроза. Но ему все время чего-то чуть-чуть не хватало. То Арвеладзе не дотянулся до передачи Блинда, то ногу под его удар подставил защитник, то поднятый флажок арбитра на линии зафиксировал положение «вне игры», хотя передача была выполнена Микаэлем Лаудрупом филигранно.

Романцев признался перед матчем, что в первую очередь побаивается техничных нападающих «Аякса». Если Арвеладзе трепал нервы «Спартаку» на протяжении всех 90 минут, то два других форварда были менее заметны.

На левом фланге нападения 33-летнему Лаудрупу противостоял 36-летний Сергей Горлукович. Знаменитый датчанин напоминал о себе лишь эпизодически. Так, на 34-й минуте он неожиданно легко обыграл своего опекуна и ударил в дальний угол. Филимонов мяч поймал.

Был у Лаудрупа выгоднейший момент на 54-й минуте. Возник он вследствие несогласованности Филимонова и Ромащенко. В то время как вратарь потянулся за верховым мячом, защитник выбил его в поле. Филимонов упал, а мяч прилетел к Лаудрупу. В воротах были только два защитника, но метров с тринадцати датчанин пробил сильно и неточно.

Стоит заметить, что Горлукович еще в первом тайме получил ушиб стопы. Две трети матча в Амстердаме защитник провел с открытой раной, и лишь после игры ему наложили швы.

Хлестов же и вовсе провел блестящий матч, закрыв реактивного Бабангиду. За 76 минут пребывания на поле нигериец не совершил ни единого спурта по краю. Хлестов действовал на опережение и ни разу не дал своему визави повода упасть в штрафной.

— «Аякс» редко забивает на «Арене» меньше трех голов. Так что наша оборона со своей задачей в основном справилась. Особенно порадовали Хлестов и Ананко. Оба сыграли выше всяких похвал, — не скрывал своего удовлетворения Романцев.

Александр Ширко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Два паса Титова — два гола Ширко

«Спартак» преуспел в контратаках. Завязывал он их стремительно, стараясь создать численное преимущество над обороняющимися.

Первую голевую атаку начал Горлукович, продолжил Кечинов пасом пяткой Титову. Егор в одно касание прострелил на линию вратарской, где уже караулил Ширко — 0:1!

А перед самым перерывом «Аякс» мог быть и вовсе отправлен в нокаут. Трое спартаковцев выскочили на одного защитника хозяев. Мячом владел Бузникин, справа от него бежал Аленичев, слева — Титов. Увы, Бузникин запоздал с передачей Аленичеву — лучший футболист России-1997 уже залез в офсайд.

— В этом моменте и сказался недостаток физических кондиций, — констатировал на пресс-конференции Романцев. — Игроки не смогли разыграть классическую комбинацию, которую сотни раз отрабатывали на тренировках. Бузникин задержался с передачей на какую-то долю секунды.

Впрочем, вскоре после возобновления игры красно-белые ужалили во второй раз.

Теперь результативную атаку начал Хлестов. Защитник по прозвищу Барези дал пас вдоль бровки Титову, который совершил рейд и левой ногой переправил мяч в центр штрафной на Ширко. Форвард был точен, оформив дубль — 0:2!

— Чувствуете себя героем матча? — спросили Ширко после финального свистка.

— Героем? Вряд ли. Все ребята здорово потрудились на результат, а я лишь завершил их усилия.

— А результат стал для вас неожиданным?

— Да. Честно говоря, ничья представлялась мне пределом мечтаний, но получилось все намного лучше.

Оба раза Ширко ассистировал Титов.

— Большинство прогнозов было не в нашу пользу: говорили, что «Спартак» не готов физически, что оборона наша — проходной двор. Однако игра опровергла эти высказывания, — подчеркнул полузащитник после матча. — Если я скажу, что ожидал такого результата, это будет неправдой. Предполагал, что матч завершится вничью — 1:1 или 0:0.

— «Спартак» впервые вышел на поле в непривычных красно-черных футболках. Как вы ощущали себя в новой форме?

— Я на цвет обратил внимание, лишь когда выходил из раздевалки перед игрой. Мне тут же вспомнился злополучный матч с «Монако», в котором «Спартак» играл в синей форме и потерпел фиаско со счетом 1:4. Однако меня успокоил тренер Самохин: «Егор, не волнуйся, мы выиграем — 1:0».

— Выходит, черный цвет для «Спартака» лучше, чем синий?

— Да. Сегодня мы играли в «милановских» цветах и, по-моему, выглядели ничуть не хуже итальянского суперклуба.

Микаэль Лаудруп и Валерий Кечинов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Подвиги Филимонова, шедевр Кечинова

Амстердамцы вернулись в игру довольно быстро. Ошибся Тихонов, подаривший мяч соперникам вблизи своей штрафной.

— Единственное, что подпортило настроение, — это моя ошибка, после которой Арвеладзе забил гол, — сокрушался Андрей. — Нужно было выбить мяч подальше, но я почему-то захотел сохранить его в игре. В результате потеря и — 1:2. Благо в дальнейшем мы хорошо использовали контратаки и регулярно находили бреши в чужой обороне. Молодец Ширко — таких два гола забил!

Спустя минуту в штрафную «Спартака» нырнул Арвеладзе. Австрийский арбитр на поводу у хозяев поля не пошел и давлению трибун не поддался. Более того, наградил грузинского легионера «горчичником» — за симуляцию.

А дальше настал черед Филимонова. Он невероятным образом в шпагате среагировал на удар головой с близкого расстояния Витчге, достал из дальнего угла сложный мяч, пущенный Франком де Буром с линии штрафной, заблокировал выход к воротам Маккарти.

— Мы опасались, что Александр не выдержит психологической нагрузки, но он выглядел здорово, — сказал после матча тренер вратарей красно-белых Юрий Дарвин.

— Как оцениваете действия своего подопечного?

— На четыре с плюсом.

— Почему же не на пять?

— Все-таки один гол он пропустил. В каждом голе есть доля вины вратаря.

Отбившись, «Спартак» поставил жирную точку в матче. Цымбаларь сделал поперечную передачу Аленичеву, который выдержал паузу и вывел к воротам под острым углом Кечинова. Ван дер Сар купился на ложное движение Валерия, сделал неосторожный шаг вперед — и получил гол в ближний угол!

— Сначала я хотел сделать прострел вдоль ворот, но затем заметил, что голкипер поскользнулся и потерял ближний угол. Туда я и пробил, — прокомментировал свой гол Кечинов.

— Теперь ван дер Сар, наверное, на всю жизнь запомнит вашу фамилию. Вам его не жалко?

— Нет. За ошибки надо наказывать. Это — аксиома. И если до игры ван дер Сар, возможно, и не знал фамилию Кечинов, то теперь, уверен, голландец научится произносить ее правильно. Такие матчи — на всю жизнь. По эмоциям игру в Амстердаме можно сравнить с победой «Спартака» над «Русенборгом» в Норвегии и с разгромом «Сьона» в переигровке.

3:1 — очень яркая победа москвичей!

— «Спартак» в течение трех месяцев проводил только тренировочные игры. На установке было сказано, что главное — не пасовать перед именем «Аякса» и каждым из его футболистов. Игроки с этой задачей справились. Теперь у них будет еще меньше футбольных авторитетов и, соответственно, больше чувства собственного достоинства, уверенности в себе. Мне кажется, этот матч был очень важен для команды в психологическом отношении, — заявил Романцев на пресс-конференции.

«Команда Мортена Ольсена, допустив гостей до такого опасного для жизни «Аякса» счета, затянула на себе петлю, — написало нидерландское издание De Telegraaf на следующий день после триумфа команды Романцева. — Москвичи играют впереди лучше, чем киевское «Динамо». Да, у них нет таких звезд, как Шевченко или Ребров, но они сильны командным духом. На поле мы видели машину из 10 человек, способную комбинировать на самом высоком уровне. Время, когда русские приезжали на Запад, чтобы посмотреть на красивую жизнь и купить качественные вещи, миновало. Могли ли мы предположить, что «Аяксу» предстоит ехать в Москву в роли статистов!»

В Москве «Спартак» также оказался сильнее (1:0) и вышел в полуфинал, где достойно бился с миланским «Интером» во главе с Роналдо.